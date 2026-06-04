Кокаїновий скандал у РПЦ: в автівці митрополита Іларіона знайшли наркотики

Поліція Чехії офіційно підтвердила, що білий порошок, вилучений під час обшуку автомобіля митрополита Російської православної церкви Іларіона, виявився кокаїном. Попри гучний скандал та розслідування, священнослужитель уже повернувся до Росії.

Тим часом керівництво РПЦ ухвалило рішення перевести митрополита на нове місце служіння до Бразилії. Про це пише Deník N.

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Що відомо про знайдені наркотики та розслідування?

У Чехії оприлюднили результати експертизи речовини, яку правоохоронці виявили в автомобілі митрополита Російської православної церкви Іларіона (Григорія Алфєєва).

Як повідомила речниця поліції Центрально-Чеського краю Мартіна Ріхтерова, дослідження підтвердило, що вилучений білий порошок є кокаїном. За даними слідства, йдеться про кілька грамів наркотичної речовини, які були знайдені під час огляду автомобіля священнослужителя.

Порошок вилучили та направили на лабораторний аналіз після затримання митрополита. Інцидент стався 24 травня після того, як чеські правоохоронці отримали анонімне повідомлення про можливе перевезення заборонених речовин. Поліцейські зупинили автомобіль, у якому перебували Іларіон та його водій, і під час перевірки виявили кілька контейнерів із білим порошком.

Попри підтвердження факту виявлення наркотиків, через два дні після затримання митрополита та його водія відпустили без висунення підозр, застави чи обмежень на виїзд із країни. Наприкінці травня священнослужитель повернувся до Москви.

Сам Іларіон назвав подію провокацією та продовжує заперечувати будь-яку причетність до наркотичних речовин. Аналогічної позиції дотримуються і його адвокати.

На тлі розслідування керівництво Російської православної церкви ухвалило рішення про нове призначення митрополита. Згідно з указом патріарха Кирила, Іларіон служитиме в Аргентинсько-Південноамериканській єпархії. Зокрема, його скерують до храмів святих апостолів Петра і Павла та Іоанна Богослова у бразильських містах Санта-Роза та Кампіна-дас-Місойнс.

Рішення про переведення викликало додаткову увагу медіа через те, що Бразилія вважається одним із найбільших світових транзитних центрів постачання кокаїну до Європи. За даними Європейського агентства з наркотиків, лише у 2020 році правоохоронні органи вилучили 71 тонну кокаїну, відправленого до Європи через бразильські порти.

У які ще скандали вляпувався Іларіон?

Нинішній інцидент став не першим резонансним скандалом навколо митрополита. У 2025 році Іларіона усунули від керівництва Будапештсько-угорською єпархією та перевели до Карлових Вар після звинувачень у сексуальних домаганнях. Тоді священнослужитель також категорично відкидав усі закиди.

Під час перебування в Угорщині він отримав угорське громадянство та активно представляв інтереси Російської православної церкви й патріарха Кирила на міжнародній арені.

Іларіон упродовж багатьох років був однією з найвпливовіших постатей у Московському патріархаті. У 2009 – 2022 роках він очолював Відділ зовнішніх церковних зв'язків РПЦ і тривалий час розглядався як один із можливих наступників патріарха Кирила.