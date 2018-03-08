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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Міжнародний флешмоб до дня народження Шевченка: як вірші Кобзаря звучать у виконанні іноземців

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Іноземні журналісти читають вірші Шевченка
Іноземні журналісти читають вірші Шевченка / Кадр з відео

9 березня виповнюється 204 роки від дня народження всесвітньо відомого українського поета Тараса Шевченка.

До флешмобу з нагоди дня народження українського Кобзаря долучились іноземці журналісти.

Дивіться також: З днем народження, Тарасе! – американські дипломати зворушливо читають вірші Шевченка

Співробітники каналу іномовлення України UATV із США, Франції, Індії, Алжиру, Сирії та Йорданії у власній інтерпретації читали вірші Шевченка.

По-іншому зазвучали одні з найвідоміших віршів Шевченка.

Долучитись до флешмобу з нагоди 204-ї річниці з дня народження Шевченка може кожен. Достатньо просто лише записати на відео улюблений вірш і поширити його у соціальних мережах з відповідними хештегами.

Дивіться відео, як вірші Шевченка читають іноземці:

Незвичну акцію 9 березня до дня народження Тараса Шевченка запустять у Київському метрополітену – за вірш розказаний напам’ять можна буде безкоштовно проїхатись у метро.

Теги: Новини України LifeStyle журналісти Новини культури ЗМІ Тарас Шевченко
Джерело: 24 Канал
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