В Україні та серех західних партнерів точаться дискусії щодо зниження мобілізаційного віку до 18 років. Таке рішення підтримує екскомандир "Азову". Він вважає, що для цього "слід створити умови". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис Максима Жоріна. – екскомандир «Азову» Жорін підтримує зниження мобілізаційного віку Мобілізаційний вік в Україні знижувати треба, але створивши для цього відповідні умови. Вважаю, що молоді ми маємо дати можливість підписати контракт на визначений термін. На рік, два, а не до кінця військового стану. Друга складова - грошова мотивація. Потрібні одноразові виплати при підписанні контракту для молоді. Разом зі зрозумілою перспективою по строкам служби це може стати тим рішенням, що навіть збільшить кількість добровольців в армії молодого віку. @MaksymZhorin