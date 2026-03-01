Нам потрібно залучати до війни більше іноземців, – "Флеш" пояснив ідею Федорова щодо мобілізації
- Україна планує залучати іноземців до служби в ЗСУ за контрактом, забезпечуючи їм заробітну плату та надбавки.
- Планується створення мережі вербувальних пунктів за кордоном та більш ефективна система роботи з іноземцями в Україні.
Україна планує активніше залучати іноземців до служби: вони офіційно підписуватимуть контракт із ЗСУ, проходитимуть службу в українській армії та отримуватимуть заробітну плату.
Про це розповів радник міністра оборони України з технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов "Флеш".
Читайте також Україна розширить участь іноземців у війні, – Федоров про новий план мобілізації
Як планують залучати іноземців?
За словами Сергія Бескрестнова, він іноді замислюється, чому для впровадження цілком логічних рішень довелося чекати чотири роки – аж до приходу Михайла Федорова в Міністерство оборони.
Звичайно, нам потрібно залучати до війни більше іноземців, якщо наші людські ресурси обмежені. Ми платимо солдатам на нулі величезну суму за мірками багатьох країн,
– написав "Флеш".
Він також наголосив на потребі створення повноцінної мережі вербувальних пунктів за кордоном і ефективної системи роботи з іноземцями в Україні. Наразі такий механізм формально існує, однак працює недостатньо результативно – зокрема щодо масштабів, швидкості та відбору.
Окремо Бескрестнов підкреслив, що йдеться не про систему найманців, а про іноземців, які офіційно підписують контракт із ЗСУ, проходять службу в українській армії та отримують заробітну плату й надбавки відповідно до встановлених норм.
Раніше цю ідею вже озвучив Федоров
Міністр оборони України Михайло Федоров анонсував комплексний план для розв'язання проблем із мобілізацією та СЗЧ. Один із головних аспектів – ширше залучення іноземців до виконання військових завдань на боці України.
За словами Федорова, ідея не нова: вже зараз на боці України воюють громадяни інших країн, і Міноборони прагне системно інтегрувати їхній досвід і присутність у бойові структури. Міністр додав, що план враховує пропозиції військових, які безпосередньо працюють із питаннями СЗЧ та мобілізації, а також відгуки командирів із різних угруповань.
Зазначається, що конкретні кроки щодо реалізації плану публічно озвучуватимуться й впроваджуватимуться поступово в найближчі місяці.