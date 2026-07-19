Путін обрав війну, чоловікам мобілізаційного віку варто залишити Росію до вересня, – Коваленко

Російський диктатор Володимир Путін обрав шлях продовження воєнних дій проти України. Тому чоловікам мобілізаційного віку варто залишити Росію до вересня 2026 року.

Про це написав керівник Центру протидії дезінформації РНБО, Андрій Коваленко.

Чому російським чоловікам краще залишити Росію саме до вересня?

Андрій Коваленко наголосив, що Росія обрала продовження війни замість миру.

"Саме Москва хоче вести війну на виснаження, і саме Путін не бачить вже нічого окрім війни, засліплений ненавистю та ідеями Кирієнка і Герасимова", – пояснив лейтенант.

Керівник ЦПД зауважив, що українці вистоять, а от російським елітам варто розуміти – для них ця війна лише погіршить ситуацію.

Треба скидати Путіна, міняти режим, заходити в діалог про мир. З Путіним Росії в нинішньому вигляді не буде згодом. Російським громадянам мобілізаційного віку варто покинути країну до вересня,

– резюмував Коваленко.

Нагадаємо, раніше Андрій Коваленко заявляв, що Росія готується мобілізувати ще щонайменше 500 тисяч солдатів за осінь 2026 року, щоб відправити їх на війну в Україну.

За словами керівника ЦПД, деяких мобілізованих росіян планують кидати в бій у перші 2 тижні, щоб за будь-яку ціну стабілізувати ситуацію на Сході. Інших же – готуватимуть від місяця для потенційного відкриття нового напрямку фронту.

Своєю чергою, представник Головного управління розвідки Андрій Черняк наголосив, що російська влада не порушуватиме тему мобілізації до парламентських виборів восени 2026 року. А от після них такий сценарій не виключений.