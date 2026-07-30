Завдання ті ж самі: з якою метою Путін восени оголосить мобілізацію

Поки немає 100% впевненості, що диктатор Путін таки оголосить мобілізацію у вересні після виборів до Держдуми. Але ймовірність ця точно не нульова.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач із Ізраїлю Давид Шарп. За його словами, навряд чи Путін піде на масштабну мобілізацію. Але певні часткові варіанти з її посилення можуть бути.

Який план у Путіна?

На думку Шарпа, з ймовірністю у 30% – 40% Путін таки піде на посилення мобілізації у вересні. Цифри саме такі через те, що диктатор до цього намагався не йти на такі заходи.

Він вперто уникав мобілізації до цього часу. Незважаючи навіть на ті плюси, які він отримав би. Уникав він мобілізації саме через мінуси, які виникли б для нього. І вони досі більш ніж серйозні,

– зазначив Шарп.

Яка ситуація в Росії: дивіться відео 24 Каналу

Судячи з усього, російський диктатор досі вірить, що зможе за якийсь прийнятний для нього час захопити усю Донецьку область. В Росії робитимуть ставку на масовані ракетні та дронові удари взимку, аби змусити українську владу та суспільство піти на їхні умови закінчення війни.

Що б не розповідали Путіну, але в Росії не виконують план на цей рік. Вже пройшла більша частина літа, а їхні територіальні просування є більш ніж скромними. А втрати – серйозними. Натомість удари по російському тилу стали більш ефективними, ніж раніше,

– сказав Шарп.

Є питання в тому, за скільки часу Путін налаштований захопити Донецьку область. Навряд чи там розраховують на 3 – 4 роки, яких у них немає. Ймовірно, диктатор збирається зробити це за 1,5 – 2 роки. І саме від цього відштовхується його рішення про посилення мобілізації.