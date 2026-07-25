У Кремлі готують непросте рішення: як примусова мобілізація може вплинути на фронт

Росія може розпочати наступальні дії на Чернігівщину з території Брянської області, аби розтягнути лінію фронту, відволікти українські війська з основних напрямків. Для цього ворогу знадобиться людський ресурс. Сьогодні в Росії тема мобілізації лунає все частіше. Питання в кількості набраних бійців та в часі, коли це відбудеться.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначив колишній співробітник СБУ Іван Ступак, додавши, що ймовірніше мобілізація в Росії буде оголошена після парламентських виборів (відбудуться у вересні), щоб зараз не дратувати російське суспільство.

Скільки Росія може мобілізувати

Щодо кількості, ексспівробітник СБУ озвучив, що мінімальна цифра, яка озвучувалася – 500 тисяч, а максимальна може сягати 1 – 2 мільйони. Поки що незрозуміло, чи мобілізація пройде разово цьогоріч, чи Путін розтягне процес на рік.

Наприклад, до наявних 30 тисяч мобілізованих щомісячно додадуть ще 30, набиратимуть 60. Хоча Росії дуже складно зараз дається набирати поточну кількість, тому там будуть, ймовірніше, вдаватися до більш примусових заходів мобілізації,

– прогнозує Ступак.

Він вказав на те, що в Росії активно змінюють нормативну базу, готують її до мобілізаційних процесів. З його слів, там активно шукають хедхантерів – людей, які будуть працювати у форматі менеджера з мобілізації, головного мобілізаційного інструктора.

Тобто готуються. І що цікаво: орієнтовно, згідно з даними російських опозиціонерів, які перебувають в екзилі за кордоном Росії, 8 мільйонів росіян перебувають у чорних списках російської ФСБ із забороною залишення російської території, щоб вони не могли виїхати. Тому дійсно будуть вдаватися до чогось примусово,

– впевнений Ступак.

Ймовірний наступ на Чернігівщину: яка мета у ворога

Колишній головнокомандувач ЗСУ Сирський раніше попереджав, що Росія може розпочати наступальні дії на Чернігівську область з території своєї Брянської. З приводу цього ексспівробітник СБУ вважає, що панікувати не варто. На його погляд, варто більше наголошувати на тому, що це покликано відвернути увагу Збройних сил України.

От так само як Сумщина, Харківщина, такі палаючі точки у 100 – 200 квадратних кілометрів. Для росіян цього достатньо, щоб відволікти увагу українців із Донецької області,

– пояснив Ступак.

Він висловив переконання, що пріоритетною ціллю для вищого політичного керівництва Кремля залишається Донеччина. Адже вже не раз там озвучувалися дедлайни по її захопленню і досі цього російська армія зробити не змогла.

В них таке враження складається, що треба дотиснутися, потрібен останній ривок: набрати людей, продавити українську оборону, захопити Донбас, а далі – три крапки. Незрозуміло, чи продовжувати далі, чи вимагати від України погодитися на те, що вони вже захопили,

– озвучив Ступак.

Повне інтерв'ю з Іваном Ступаком: дивіться у відео