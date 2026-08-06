Федоров відповів, наскільки сильно вплине мобілізація в Росії на ситуацію на фронті

Масштаб нової мобілізації в Росії сам по собі не визначить перебіг війни. За словами Михайла Федорова, ключовим фактором стане реакція України та ефективність використання власних ресурсів.

Про це ексміністр оборони розповів під час стріму Сергія Стерненка.

Що сказав Федоров про мобілізацію в Росії?

За його словами, насамперед необхідно зрозуміти, на які саме напрямки Росія планує спрямувати мобілізованих – чи йдеться про поповнення піхоти, штурмових підрозділів або формування нових військових частин. Саме від цього залежатиме подальша стратегія України.

Федоров наголосив, що одним із пріоритетів для України на фронті має стати максимальне переведення операторів безпілотників на позиції, якомога далі від фронту. Для цього, за його словами, необхідно створювати спеціальні центри керування на рівні корпусів та інших військових структур, що дозволить зберегти життя військовослужбовців.

Водночас він підкреслив, що Україні потрібно постійно аналізувати дії противника, ухвалювати технологічні та організаційні рішення, визначати, яке озброєння необхідно закуповувати, а також ефективніше використовувати наявний людський ресурс.

За словами Федорова, потенціал для підвищення ефективності використання особового складу є значним, однак деталі він не розкрив через чутливість цієї інформації. Він наголосив, що саме швидкість адаптації української армії до нових викликів може стати ключовим фактором у протидії можливій мобілізації в Росії.

Додамо, за словами Михайла Федорова, Україна має зробити ставку на завдання максимальних втрат російській армії, розвиток дроноштурмових підрозділів і роботизацію фронту. Він наголосив, що для стримування наступу окупантів необхідно ефективніше планувати операції та активно застосовувати сучасні технології. Серед пріоритетів Федоров назвав використання наземних роботизованих платформ, сенсорів і безпілотних систем, які допоможуть виконувати найнебезпечніші завдання та зменшити втрати серед українських військових.