Риторика Кремля змінилася, росіянам час втікати зі своєї країни, – Коваленко

Кремль дедалі частіше використовує термін "війна" на позначення бойових дій проти України, а не "спеціальна військова операція", як раніше. Зміна риторики може свідчити про інформаційну підготовку росіян до можливої мобілізації восени.

Про це написав керівник Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенант Андрій Коваленко.

Що говорив Пєсков та чому відбулася зміна риторики?

Речник Кремля Дмитро Пєсков в інтерв'ю швейцарському виданню DIE WELTWOCHE заявив, що бойові дії проти України вже нібито не є "СВО", а – "справжньою війною".

Як аргумент цього путінський прихвостень навів факт, що "з одного боку перебуває Росія", а з іншого – "київський режим величезна кількість європейських країн та Сполучені Штати, які передають Києву мільйони тонн зброї".

Дмитро Пєсков каже, що в Україні вже "не СВО, а війна": дивіться відео

Керівник ЦПД Андрій Коваленко відреагував на зміну риторики Пєскова.

Пєсков постійно почав говорити замість "СВО" – повномасштабна війна. І акцентує на тому, що "все починалось як СВО, а переросло у війну. Це не просто словесна конструкція. Це свідома інформаційна підготовка населення Росії до проведення мобілізації, яку Москва розглядає на осінь,

– заявив Коваленко.

Він також припустив, що разом із можливою мобілізацією Росія може запровадити додаткові обмеження, зокрема заборону на виїзд громадян із країни.

Коваленко закликав росіян залишати країну вже зараз, стверджуючи, що на фронті втрати серед російських військових залишаються дуже високими.

Нагадаємо, схожу заяву про "війну в Україні, а не СВО" Пєсков також робив у коментарі пропагандисту Павлу Зарубіну. Також у Кремлі звинувачували США у зраді "духу Анкориджа", ймовірно, мавши на увазі нібито домовленості Трампа й Путіна на саміті на Алясці влітку 2025 року про те, що Україна "мала б вивести свої війська з Донбасу".