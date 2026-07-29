Член Комітету ВР з оборони сказав, скільки людей може мобілізувати Росія

Найімовірніше, диктатор Володимир Путін піде на посилення мобілізації в Росії. Однак є питання, як саме він це робитиме.

Про це 24 Каналу розповів народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. За його словами, в Росії намагаються модернізувати систему призову до війська. Там вже залучають приватні підприємства та різні установи, аби звідти приводили новобранців в пункти рекрутингу. За це вони отримують гроші. Але паралельно з цим в Росії можуть ще й посилити мобілізацію.

Скільки людей може мобілізувати Росія?

За словами Веніславського, попри те, що в Росії вдосконалюють процес набору новобранців, це все одно не компенсує їхні втрати. Тому ймовірність посилення мобілізації після виборів до Держдуми у вересні є досить високою.

Чи офіційно оголосять про це? В Кремлі є різні так звані "вежі". Хтось виступає за запровадження воєнного стану та посилення репресивних заходів. Інші виступають за більш поміркований варіант. Якийсь з цих варіантів посилення після виборів точно буде,

– сказав Веніславський.

Якою може бути мобілізація в Росії: дивіться відео 24 Каналу

Вже неодноразово лунала інформація, що Кремль планує набрати від 300 до 500 тисяч осіб до свого угруповання в Україні. Однак варто усвідомлювати, що це не станеться упродовж місяця. Таку кількість особового складу там зможуть призвати до кінця 2027 року.

Попри це зараз в Росії відбувається підготовка та злагодження додаткових військових підрозділів, які Росія зможе кинути у бій. Йдеться про кілька десятків тисяч особового складу.

На сьогодні кількісний склад угруповання, яке веде бої проти України, з урахуванням резервів становить десь 750 тисяч,

– підкреслив Веніславський.

Додамо, президент Володимир Зеленський також вказував, що Росія може мобілізувати від 300 до 500 тисяч особового складу. При цьому диктатор Путін боїться реакції населення, тому посилення мобілізації буде прихованим.