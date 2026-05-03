Відстрочка для догляду за людиною з інвалідністю: у яких випадках вона продовжується автоматично
- Особи, які доглядають за людьми з інвалідністю, можуть отримати відстрочку від мобілізації, якщо підтверджуються підстави в реєстрах.
- Автоматичне продовження відстрочки може не відбутися, якщо система визначить іншого доглядальника або дані в реєстрах неактуальні.
Особи, які постійно доглядають за людьми з інвалідністю, у певних випадках можуть отримати відстрочку від мобілізації. Водночас у більшості ситуацій така відстрочка продовжується автоматично.
Про це йдеться в поясненні Міністерства оборони України.
Як працює відстрочка по догляду?
Військовозобов'язані, які здійснюють постійний догляд за особою з інвалідністю, можуть отримати відстрочку від мобілізації за наявності відповідних документів і, як правило, спільного проживання.
Варто зазначити, що підставою для відстрочки може бути і догляд за особою з інвалідністю II групи, якщо медична комісія встановила потребу в постійному догляді – відповідно до змін, запроваджених у 2025 році.
Для оформлення відстрочки необхідно звернутися до ТЦК за місцем обліку із відповідною заявою та документами, що підтверджують здійснення догляду. Подати її можна як особисто, так і через застосунок Резерв+, де передбачена функція оформлення відстрочки – із автоматичним підтягуванням необхідних даних із державних реєстрів.
У Міністерстві оборони пояснили, що відстрочка від мобілізації у зв'язку з доглядом за людиною з інвалідністю може продовжуватися автоматично, якщо:
- підстава залишається чинною;
- це підтверджується в реєстрах.
Водночас у відомстві зауважили, що автоматичне продовження може не відбутися, якщо система визначить іншого доглядальника, наприклад розлученого родича. У такому разі для підтвердження права на відстрочку необхідно подати відповідні документи через ЦНАП.
У Міноборони також наголосили, що для автопродовження в системі має бути зазначений РНОКПП особи, за якою здійснюється догляд, а дані про інвалідність повинні бути актуальними в Пенсійному фонді або Єдиній інформаційній системі соціальної сфери.
Без цього автоматичне продовження може не спрацювати.
Важливо! Помилки під час подання запиту на відстрочку виникають рідко, однак можуть бути пов'язані з підвищеним навантаженням на державні реєстри. У такому разі рекомендується повторити спробу через 48 годин, а якщо проблема не зникне – звернутися до ЦНАПу.
Як змінилися правила бронювання?
Одним із ключових обмежень в контексті мобілізації у 2026 році залишається квота на бронювання. Більшість підприємств можуть забронювати не більше ніж 50% своїх військовозобов’язаних працівників. Це означає, що навіть у критично важливих компаніях частина працівників може залишитися без відстрочки.
Винятки передбачені лише для окремих підприємств, які мають особливий статус (наприклад, у сфері енергетики чи оборони). Вони можуть подавати списки на бронювання до 100% персоналу.
Також важливою умовою для отримання бронювання є рівень заробітної плати. У 2026 році працівник має отримувати не менше ніж 2,5 мінімальної зарплати, що становить понад 21 тисячу гривень.