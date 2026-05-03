Відстрочка для догляду за людиною з інвалідністю: у яких випадках вона продовжується автоматично

Особи, які постійно доглядають за людьми з інвалідністю, у певних випадках можуть отримати відстрочку від мобілізації. Водночас у більшості ситуацій така відстрочка продовжується автоматично.

Про це йдеться в поясненні Міністерства оборони України.

Як працює відстрочка по догляду?

Військовозобов'язані, які здійснюють постійний догляд за особою з інвалідністю, можуть отримати відстрочку від мобілізації за наявності відповідних документів і, як правило, спільного проживання.

Варто зазначити, що підставою для відстрочки може бути і догляд за особою з інвалідністю II групи, якщо медична комісія встановила потребу в постійному догляді – відповідно до змін, запроваджених у 2025 році.

Для оформлення відстрочки необхідно звернутися до ТЦК за місцем обліку із відповідною заявою та документами, що підтверджують здійснення догляду. Подати її можна як особисто, так і через застосунок Резерв+, де передбачена функція оформлення відстрочки – із автоматичним підтягуванням необхідних даних із державних реєстрів.

У Міністерстві оборони пояснили, що відстрочка від мобілізації у зв'язку з доглядом за людиною з інвалідністю може продовжуватися автоматично, якщо:

підстава залишається чинною;

це підтверджується в реєстрах.

Водночас у відомстві зауважили, що автоматичне продовження може не відбутися, якщо система визначить іншого доглядальника, наприклад розлученого родича. У такому разі для підтвердження права на відстрочку необхідно подати відповідні документи через ЦНАП.

У Міноборони також наголосили, що для автопродовження в системі має бути зазначений РНОКПП особи, за якою здійснюється догляд, а дані про інвалідність повинні бути актуальними в Пенсійному фонді або Єдиній інформаційній системі соціальної сфери.

Без цього автоматичне продовження може не спрацювати.

Важливо! Помилки під час подання запиту на відстрочку виникають рідко, однак можуть бути пов'язані з підвищеним навантаженням на державні реєстри. У такому разі рекомендується повторити спробу через 48 годин, а якщо проблема не зникне – звернутися до ЦНАПу.

