Відбулися певні зміни: командир 1 ОШП відреагував на перебіг мобілізації в Україні

Тема мобілізації викликає жваве обговорення та дискусії. Саме вона залишається однією з ключових проблем, розв'язання якої вимагає президент від нових очільників Міноборони та війська.

Командир 1 ОШП ім. Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов "Перун" зауважив 24 Каналу, що сьогодні спостерігають тенденцію зі зменшення мобілізації. Це пов'язано з пошуком нових моделей набору людей до війська.

Які зміни у мобілізації вже відбулися?

Військовий переконує, що всі розуміють, що людей, які свідомо підуть виконувати свій конституційний обов'язок і захищати Україну, – є дедалі менше. Відповідно військовослужбовці ТЦК використовують різні методи для залучення цих громадян. Часто виникають негативні наслідки, коли є перевищення повноважень.

Намагаючись стабілізувати ситуацію, ми бачимо, що динаміка призову зменшується. Але це пошук рішень. У будь-якому випадку мобілізація продовжиться,

– додав командир 1 ОШП.

Органи влади уже надають свої пропозиції, як покращити ці показники. Також варто зауважити, що впродовж останнього року Україна фокусувалася саме на технологічності армії. Колишній міністр оборони Михайло Федоров доклав до цього чимало зусиль.

"Відбулася певна трансформація. Тому ми повинні рухатися не лише у напрямку мобілізації, але й трансформації нашої армії. Треба знайти рішення, як забезпечити дистанціювання нашого особового складу від особового складу противника завдяки технологічності й збільшенню втрат саме противника", – підкреслив Дмитро Філатов "Перун".

Військовий прокоментував хід мобілізації: дивіться відео

Зауважимо, Володимир Зеленський підтвердив, що мобілізація залишається одним із найбільших викликів. За його словами, Україні потрібен новий підхід, адже вже восени ми можемо зіткнутися з пів мільйоном нових окупантів. Розв'язання цієї проблеми неможливе без єдності між Міноборони та Генштабу.