Такі результати показує соціологічне опитування дослідницької агенції Info Sapiens. Його провели на замовлення агенції журналістики даних Texty.org.ua.

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Результати дослідження

Соціологи встановили, що у випадку отримання повістки 35% чоловіків призовного віку, які не мають броні та не залучені до армії, готові мобілізуватися до ЗСУ.

Чи готові українці мобілізовуватися до ЗСУ / Texty.org.ua.

Водночас в українців також поцікавилися, що слугує мотивацією для такого рішення. Серед основних чинників, які демотивують українських чоловіків воювати – це недостатнє матеріальне забезпечення (65,6%), можливість отримати інвалідність або померти (64,1%), невизначеність строків служби (63,8%) та ймовірність потрапити до поганого командира (59,6%).

Цікаво, що ймовірність потрапити до поганого командира лякає українців більше, аніж можливість потрапити у полон – 59,6% проти 50,8%.

Чому українці бояться мобілізовуватися до ЗСУ / Texty.org.ua.

А от щодо мотивації долучатися до ЗСУ, то основний мотив передбачуваний і зрозумілий – захищати країну і своїх рідних (71%), а також мститися і знищувати ворога (64,6%). А от доходи, згідно з результатів опитування, не відіграють ключової ролі у мотивації йти до війська – вони впливають на мотивацію мобілізуватися лише у 33% опитаних.

Чому українці готові брати зброю до рук у випадку мобілізації / Texty.org.ua.

Окрім цього, у чоловіків запитали їхню думку щодо того, як зміниться ситуація на фронті протягом наступних шести місяців. Однак щодо цього панує невизначеність – попри те, що половина опитаних дала оптимістичний прогноз, 23% респондентів не змогли пристати на якусь чітку позицію.

Що зміниться на фронті протягом наступних пів року / Texty.org.ua.

Зокрема, на думку респондентів, на ефективність ЗСУ у цьому році негативно впливатимуть корупція в Міноборони (46,2%), брак озброєння та боєприпасів (35,7%), втома суспільства від війни (29%) і зменшення військової допомоги від партнерів (22,3%).

Які негативні чинники впливають на обстановку на лінії вогню / Texty.org.ua.

А от можливе покращення ситуації у 2024 році респонденти пов’язують зі збільшенням військової допомоги від міжнародних партнерів (51,9%), розширенням власного виробництва зброї та боєприпасів (46,2%), згуртованістю українського суспільства (39,8%).

Які позитивні чинники впливають на обстановку на лінії вогню / Texty.org.ua.

Зазначимо! Для дослідження була сформована вибірка, пропорційна чоловічому населенню віком 18 – 55 років у населених пунктах зі щонайменше 50 тисячами мешканців. Вибірка пропорційна за регіоном і розміром населеного пункту довоєнного рівня. Загальна кількість опитаних – 400 осіб.

Законопроєкт про мобілізацію

Щодо нового законопроєкту про мобілізацію загально подали 4195 різноманітних правок. Наразі їх розглядає Комітет Верховної ради з питань національної безпеки.

Водночас частина правок дублюється. Тому у комітеті вирішили розбити поправки на основні блоки: обмеження прав, демобілізація тощо. Далі комітет буде голосувати за кожен з цих блоків.

Секретар Комітету Роман Костенко розповів, що вони не погодили правки про посилення відповідальності за неявку до ТЦК – мовиться про блокування рахунків та обмеження виїзду за кордон. Щодо можливості обмеження роботи консульств для таких українців дискусії тривають.