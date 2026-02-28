Україна розширить участь іноземців у війні, – Федоров про новий план мобілізації

Міністр оборони України Михайло Федоров анонсував комплексний план для розв'язання проблем із мобілізацією та СЗЧ. Серед ключових елементів стратегії – розширення участі іноземних громадян у лавах ЗСУ.

План пройшов "краш-тести" та незабаром почне впроваджуватися поетапно. Про це Михайло Федоров заявив під час брифінгу з очільницею Міноборони Нідерландів Ділан Єшільгоз-Зегеріу.

Що розповів Федоров про стратегію на 2026 рік?

Міністерство оборони України розробило комплексний план для розв'язання затяжних проблем із мобілізацією та випадками самовільного залишення частин.

За словами Федорова, документ уже пройшов "краш-тести" під час обговорень із командирами на фронті та військовими експертами, і в ньому передбачено низку заходів, спрямованих на стабілізацію кадрових і мобілізаційних процесів у ЗСУ. Один із головних аспектів – ширше залучення іноземців до виконання військових завдань на боці України.

Наш комплексний план щодо розв'язання проблем з СЗЧ і мобілізацією включає певні рішення щодо того, як зробити так, щоб в Україні було більше іноземців і вони могли виконувати військові задачі,

– підкреслив міністр оборони.

Федоров пояснив, що ідея не нова: вже зараз на боці України воюють громадяни інших країн, і Міноборони прагне системно інтегрувати їхній досвід і присутність у бойові структури. Він додав, що план враховує пропозиції військових, які безпосередньо працюють із питаннями СЗЧ і мобілізації, а також відгуки командирів із різних угруповань.

Очільник оборонного відомства зазначив, що конкретні кроки щодо реалізації плану публічно озвучуватимуться й впроваджуватимуться поступово в найближчі місяці.

В найближчі місяці ви побачите, як крок за кроком ми почнемо приймати конкретні рішення… але мій фокус уваги особисто зараз знаходиться на цьому питанні,

– додав він.

Наскільки гострою є проблема СЗЧ?