Мобілізація по-новому: кому відстрочка продовжиться автоматично, а кому ні

В Україні розпочалося чергове автоматичне продовження відстрочок від мобілізації. У більшості випадків громадянам не потрібно повторно подавати заяви чи звертатися до центрів надання адміністративних послуг.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Хто отримає автоматичне продовження відстрочки?

У Міністерстві оборони повідомили, що автоматично можуть бути продовжені понад 90% усіх чинних відстрочок. Система самостійно перевіряє інформацію в державних реєстрах і, якщо підстави для відстрочки залишаються актуальними, оновлює строк її дії без будь-яких додаткових звернень з боку військовозобов'язаного.

Автоматичний механізм працює незалежно від того, яким способом людина оформлювала відстрочку. Це може бути як застосунок Резерв+, так і центр надання адміністративних послуг. При цьому додаток не продовжує відстрочку самостійно, а лише відображає інформацію, яка міститься у державному реєстрі.

Без подання нових документів відстрочку можуть отримати представники 22 категорій громадян. Серед них:

люди з інвалідністю,

тимчасово непридатні до військової служби,

багатодітні батьки,

одинокі матері або батьки, які самостійно виховують дітей до 18 років,

батьки дітей з інвалідністю чи тяжкими захворюваннями,

опікуни недієздатних осіб, особи, які доглядають за тяжкохворими родичами або людьми з інвалідністю,

студенти,

аспіранти,

викладачі закладів вищої та професійної освіти,

учителі шкіл,

родичі загиблих або зниклих безвісти захисників,

військовослужбовці, звільнені з полону,

громадяни віком від 18 до 25 років, які уклали однорічний контракт на проходження військової служби.

Алгоритм перевіряє інформацію у державних інформаційних системах та визначає, чи зберігається право людини на відстрочку. Якщо всі необхідні дані підтверджуються, строк її дії автоматично оновлюється.

Після завершення перевірки користувачі Резерв+ отримають відповідне повідомлення. Актуальну інформацію можна буде переглянути у розширених даних електронного військово-облікового документа.

У деяких випадках замість конкретної дати завершення може бути зазначено формулювання "до завершення мобілізації". Це означає, що відстрочка діятиме протягом чинного строку мобілізації, а після його продовження також автоматично буде продовжена, якщо підстави для цього не зміняться.

Кому можуть не продовжити відстрочку автоматично?

У Міністерстві оборони наголошують, що автоматичне продовження може не відбутися через відсутність або неповноту інформації у державних реєстрах.

Найчастіше це стосується осіб, які мають батьків з інвалідністю I або II групи, людей, що здійснюють догляд за тяжкохворими членами сім'ї, багатодітних батьків, а також батьків дітей з інвалідністю.

У таких випадках право на відстрочку не втрачається автоматично. Зазвичай достатньо оновити або виправити інформацію у відповідних державних реєстрах, після чого система зможе підтвердити підстави для продовження відстрочки.