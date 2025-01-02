Юристи Безоплатної правничої допомоги у коментарі "Фактам ICTV" розповіли, кого можуть мобілізувати до 25 років, передає 24 Канал.

Дивіться також Кабмін оновив правила перетину кордону: що зміниться для чоловіків віком від 18 до 25 років

Кого мобілізують до 25 років

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", що набув чинності 18 травня 2024 року, передбачає зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років.

Чоловіки до 25 років, що не служили в армії та не мають військового досвіду, є призовниками, а не військовозобов'язаними. Під час воєнного стану набору на військову службу не було, тому їх не мобілізували. Наразі вони можуть мобілізуватися лише за власною згодою.

До 25 років можуть призвати на військову службу:

чоловіків, які пройшли строкову службу в мирний час;

осіб, які пройшли альтернативну (невійськову) службу;

чоловіків, які закінчили вищий військовий навчальний заклад чи військову кафедру та отримали військово-облікову спеціальність;

звільнених поліціянтів, осіб рядового складу МВС, Держмитслужби.

Нагадаємо, що у квітні 2024 року Зеленський підписав закон про мобілізацію з 25 років. Верховна Рада проголосувала за цей законопроєкт ще у 2023 році.