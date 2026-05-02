Всіх охочих забронювати не зможуть: у 2026 році – нові правила відсточок

В Україні у 2026 році продовжує діяти механізм бронювання від мобілізації, однак отримати відстрочку зможуть не всі. Нові правила передбачають чіткі вимоги як до працівників, так і до підприємств.

У разі їх недотримання чоловікам можуть відмовити у бронюванні навіть у критично важливих сферах. Про це повідомляє Про це розповіла адвокатка Світлана Круторогова у коментарі "УНІАН".

Як оформлюється бронювання у 2026 році?

Бронювання від мобілізації – це механізм, який дозволяє тимчасово звільнити військовозобов’язаного працівника від призову, якщо він працює у сфері, важливій для функціонування держави. Йдеться про забезпечення стабільної роботи економіки, оборонної галузі, інфраструктури та ключових сервісів під час війни.

До переліку таких сфер входять органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства оборонно-промислового комплексу, об’єкти критичної інфраструктури, медична галузь, транспорт і логістика, аграрний сектор, а також ІТ та кібербезпека. Окрему роль відіграють міжнародні гуманітарні організації.

У більшості випадків сам працівник не подає документи самостійно. Це робить роботодавець, який формує списки військовозобов’язаних та подає їх через електронні сервіси, зокрема Дія.

Після цього інформація проходить перевірку, і відповідні органи ухвалюють рішення – надати відстрочку або відмовити. Якщо документи подані через цифрові сервіси, процес може тривати від одного до трьох днів. У разі подачі через державні органи потрібно почекати до кількох тижнів.

Важливо, що вся інформація про працівника має бути актуальною в реєстрах, зокрема у системі військового обліку. Будь-які неточності можуть стати підставою для відмови.

Які обмеження діють для підприємств?

Одним із ключових обмежень у 2026 році залишається квота на бронювання. Більшість підприємств можуть забронювати не більше ніж 50% своїх військовозобов’язаних працівників. Це означає, що навіть у критично важливих компаніях частина працівників може залишитися без відстрочки.

Винятки передбачені лише для окремих підприємств, які мають особливий статус (наприклад, у сфері енергетики чи оборони). Вони можуть подавати списки на бронювання до 100% персоналу.

Однією з головних умов для отримання бронювання є рівень заробітної плати. У 2026 році працівник має отримувати не менше ніж 2,5 мінімальної зарплати, що становить понад 21 тисячу гривень.

Крім того, працівник повинен бути офіційно працевлаштований. Якщо людина працює без оформлення або отримує зарплату "в конверті", вона не зможе претендувати на бронювання, оскільки її дані відсутні у відповідних державних реєстрах.

Також обов’язковою є наявність актуального військово-облікового документа та оновлених даних у системі обліку.

Чому можуть відмовити у бронюванні?

Причин для відмови у наданні відстрочки може бути кілька. Серед найпоширеніших:

відсутність або неактуальність військово-облікових даних;

наявність іншої підстави для відстрочки;

виключення особи з військового обліку;

невідповідність підприємства критеріям "критично важливого";

перевищення квоти на бронювання;

фінансові проблеми або заборгованості підприємства.

Усі ці фактори враховуються під час перевірки, і навіть одна невідповідність може стати підставою для відмови.

Якими є терміни бронювання?

Термін дії бронювання залежить від рішення органів влади та специфіки роботи працівника. Зазвичай відстрочку надають на 6 або 12 місяців, іноді – до завершення мобілізації. Після завершення цього періоду процедуру потрібно проходити заново.

Водночас існує ризик так званого "перехідного періоду": якщо попередня бронь вже закінчилася, а нову ще не оформили, працівник втрачає захист від мобілізації.

У цей час територіальні центри комплектування можуть призвати такого працівника на загальних підставах.