Директор Фонду "Повернись живим" Тарас Чмут розповів 24 Каналу, що додатковою мотивацією для військових має стати можливість обрати собі нормальний фах та частину. Це дозволить не бути силою "затягнутим" в армію апаратом державного примусу.

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Що можуть змінити рекрутингові компанії

"Мотивація така, що є багато людей, які не проти воювати, але вони бояться, зокрема через суспільне нагнітання. Воно є і від Росії, і з боку ЗМІ. Ці люди не проти, але бояться. І от історія з рекрутингом – це одна з можливих відповідей на цю категорію людей", – зауважив Тарас Чмут.

Відтак бійці зможуть обирати собі військову частину, приблизний військовий фах. Їм гарантують достойне забезпечення та підготовку. Перший період служби гарантовано пройде на визначеній посаді та у визначеній військовій частині. Для багатьох це звучить дуже цікаво.

За словами Чмута, якщо наші ЗМІ та російське ІПСО не будуть шукати серед 10 тисяч таких військовослужбовців умовно три історії, які вибилися із загальної лінії та гіперболізувати їх, то є шанс, що до Сил оборони вдасться залучити велику кількість населення.

Чи справді боєць зможе сам обрати фах

Трапляються випадки, що у деяких бригадах, наприклад, всі хочуть бути операторами БпЛА. Але насправді війську більше потрібні гранатометники чи штурмовики. На думку Чмута, таким рекрутингом не вдасться розв'язати проблему укомплектованості Збройних Сил. Однак можна більш раціонально використовувати незалучений людський ресурс.

Уявіть, що ви лікар, але без військової кафедри. На цивільному ринку праці ви високооплачуваний фахівець, а під час мобілізації, наприклад, солдат-матрос. Ви не офіцер, а на загальних підставах солдат-гранатометник. Більш раціонально для Сил оборони забрати вас кудись в медицину. І от це про якість оперування тим людським ресурсом, який в нас є,

– розповів директор Фонду "Повернись живим".

Він додав, що така ідея з'явилася вже давно. Комбриги та комбати ще до повномасштабної війни намагалися залучати нормальних цивільних людей на відповідні цивільні посади, щоб люди давали найбільший результат.

"Якщо ви працювали все життя на СТО і крутили машини, то очевидно, що з вас буде кращий військовослужбовець ремонтної роти чи батальйону, аніж кулеметник. У вас є досвід, навички. Це більше ваша сфера", – наголосив Тарас Чмут.

Також є багато людей, які не мають якісної кваліфікації. З них можна пробувати навчити, наприклад, тих самих кулеметників чи гранатометників. На жаль, ми бачили, як хаотично все відбувалося 24 лютого та в подальші дні. У такому випадку кожен робить те, що треба тут і зараз, без прив'язки до минулого.

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