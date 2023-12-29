Директор Фонда "Вернись живым" Тарас Чмут рассказал 24 Канала, что дополнительной мотивацией для военных должна стать возможность выбрать себе нормальную профессию и часть. Это позволит не быть силой "затянутым" в армию аппаратом государственного принуждения.

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Что могут изменить рекрутинговые компании

"Мотивация такова, что есть много людей, которые не прочь воевать, но они боятся, в частности из-за общественного нагнетания. Оно есть и от России, и со стороны СМИ. Эти люди не против, но боятся. И вот история с рекрутингом – это одна из возможных ответов на эту категорию людей", – заметил Тарас Чмут.

Следовательно, бойцы смогут выбирать себе воинскую часть, приблизительную военную профессию. Им гарантируют достойное обеспечение и подготовку. Первый период службы гарантированно пройдет в определенной должности и в определенной воинской части. Для многих это очень интересно.

По словам Чмута, если наши СМИ и российское ИПСО не будут искать среди 10 тысяч таких военнослужащих условно три истории, которые выбились из общей линии и гиперболизировать их, то есть шанс, что в Силы обороны удастся привлечь большое количество населения.

Действительно ли боец сможет сам выбрать профессию

Бывают случаи, когда в некоторых бригадах, например, все хотят быть операторами БПЛА. Но на самом деле войску больше нужны гранатометчики или штурмовики. По мнению Чмута, таким рекрутингом не удастся решить проблему укомплектованности Вооруженных сил. Однако можно более рационально использовать непривлеченный человеческий ресурс.

Представьте, что вы лечащий врач, но без военной кафедры. На гражданском рынке труда вы высокооплачиваемый специалист, а во время мобилизации, например, солдат-матрос. Вы не офицер, а на общих основаниях солдат-гранатометчик. Более рационально для Сил обороны забрать вас куда-то в медицину. И вот это о качестве оперирования тем человеческим ресурсом, который у нас есть,

– рассказал директор Фонда "Вернись живым".

Он добавил, что подобная идея появилась уже давно. Комбриги и комбаты еще до полномасштабной войны пытались привлекать нормальных гражданских людей на соответствующие гражданские должности, чтобы люди давали наибольший результат.

"Если вы работали всю жизнь на СТО и крутили машины, то очевидно, что у вас будет лучший военнослужащий ремонтной роты или батальона, чем пулеметчик. У вас есть опыт, навыки. Это больше ваша сфера", – подчеркнул Тарас Чмут.

Также есть много людей, у которых нет качественной квалификации. Из них можно пробовать научить, например, тех же пулеметчиков или гранатометчиков. К сожалению, мы видели, как хаотично все происходило 24 февраля и в последующие дни. В таком случае каждый делает то, что нужно здесь и сейчас, без привязки к прошлому.

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