"Не треба саджати у вʼязницю": заступник командира KRAKEN зробив несподівану заяву про ухилянтів

Мобілізація є стандартною практикою у всіх воюючих країнах. Якщо ж людина ігнорує процедуру, то порушує закон, і відповідно поліція може оголосити розшук.

Один із засновників та заступник командира полку безпілотних систем KRAKEN Третього армійського корпусу Костянтин Немічев пояснив 24 Каналу, що у такому випадку затриманий може або підписати контракт, або зводити фортифікації на кордоні з Росією та Білоруссю.

Чому мобілізація є неминучою під час війни?

Хочемо зберегти країну – потрібна сильна армія. Оскільки армія зазнає втрат – потрібне поповнення. Рекрутингу вже не вистачає, щоб перекрити потреби. Значить потрібна мобілізація. Бо якщо не мобілізувати, то можна вже пакувати валізи,

– сказав Немічев.

Процес мобілізації має бути зрозумілим: людина отримує повістку – поштою, через застосунок чи інший спосіб – і має нормальний термін для явки. Після цього вона або приходить в офіс комплектування, де її розподіляють туди, де найбільше потрібні люди, або самостійно обирає бригаду та з'являється в її рекрутинговий центр.

Ігнорування повістки – це порушення закону України з усіма наслідками: оголошення в розшук, арешт рухомого й нерухомого майна. Розшуком займається поліція, яка має для цього всі необхідні інструменти – відстеження телефонів та інші засоби. Це та сама процедура, що застосовується до будь-якого порушника закону. Знайшли – затримали.

За словами військового, затриманий має мати вибір: підписати контракт і таким чином спокутувати порушення закону – або, якщо принципово проти того, щоб тримати зброю, наприклад, з релігійних причин, будувати фортифікації.

"Кордон великий, роботи вистачить. Ці фортифікації знадобляться і після війни – бо Росія нікуди не дінеться. Тюрми переповнювати немає сенсу, а виправні роботи для тих, хто свідомо порушує закон, – цілком логічний вихід", – зазначив Немічев.

Важливо! У Міноборони України зазначили, що окремі громадяни можуть отримати "відстрочку до завершення мобілізації", яка діє до кінця поточного мобілізаційного періоду, визначеного указом президента. Воєнний стан і мобілізацію продовжено до 2 серпня 2026 року.

Що ще відомо про мобілізацію в Україні?

Зеленський заявив про підготовку поетапного звільнення мобілізованих, які перебувають на службі найдовше, а також про намір посилити контрактну систему з чітко визначеними строками служби.

Водночас відповідно до закону, ТЦК не уповноважений здійснювати розшук військовозобов’язаних, однак поліція має право доставляти осіб за порушення правил військового обліку. Водночас судова практика свідчить, що суди нерідко не скасовують такі рішення, навіть якщо дії ТЦК визнаються протиправними.