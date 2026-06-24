Масовий збір у Білорусі: під кордоном із Литвою оголосили мобілізаційні навчання

У Гродненській області Білорусі тривають мобілізаційні заходи за участю військових комісаріатів. Зокрема, в Ошмянському районі, що безпосередньо межує з ЄС, до пунктів збору масово викликають військовозобов'язаних громадян для звірки та оновлення облікових даних.

Про це повідомляє Міністерство оборони Білорусі.

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Що відомо про мобілізаційні навчання, які проходять у білоруських регіонах?

На території Гродненської області Республіки Білорусь продовжуються планові мобілізаційні навчання, у яких залучений увесь керівний склад місцевих військових комісаріатів. У межах цих заходів оборонне відомство республіки розпочало масову перевірку мобілізаційного резерву.

Зокрема, починаючи з 20 червня, військовий комісаріат Ошмянського району перейшов на посилений режим роботи та розпочав масовий виклик громадян, які перебувають у запасі. Процедура мобілізаційної перевірки організована на базі спеціально розгорнутих пунктів попереднього збору військовозобов'язаних. Там профільні спеціалісти звіряють персональну інформацію, анкети та, у разі потреби, вносять свіжі коригування до чинних облікових документів військовослужбовців запасу.

За попередніми даними, під перевірку та актуалізацію даних потраплять приблизно дві тисячі мешканців Ошмянщини. Увесь процес розбитий на кілька послідовних етапів. Завершити зазначені мобілізаційні заходи у Гродненській області планують до 2 липня.

До слова, мобілізаційні навчання анонсували 17 червня. Тоді зазначали, що під час них відпрацьовують порядок мобілізації громадян і транспортних засобів у межах області. Повідомляється, що відповідне розпорядження отримав військовий комісар регіону.

Де знаходиться район Білорусі у якому проводять мобілізаційні навчання: дивіться на карті

Нагадаємо, білоруська опозиція заявила, що режим Олександра Лукашенка системно готує країну до можливої участі у війні або надання своєї території для російських ударів по Україні.

У листі до МЗС України йдеться про зміни в військовій доктрині, нарощування армії, інтеграцію з Росією, розгортання російських військ і навіть ядерної зброї. Також зазначається посилена мілітаризація економіки та суспільства, що може свідчити про зростання військових ризиків у регіоні.

Зазначимо, що Німеччина розгортає військову бригаду чисельністю близько 5 тисяч солдатів у Литві поблизу кордону з Білоруссю для посилення східного флангу НАТО. Підрозділи мають бути повністю готові до виконання бойових завдань до кінця 2027 року, а частина сил уже перебуває в регіоні. Паралельно триває активне будівництво військової та цивільної інфраструктури для розміщення військових.