Поштові голуби підуть у хід: у Санкт-Петербурзі повністю зник мобільний інтернет

У російському Санкт-Петербурзі схоже повністю "перерізали" мобільний інтернет. Сплеск скарг на його роботу зафіксували вдень 22 березня.

Про це пише російське видання "Фонтанка".

Що відбувається з інтернетом у Росії?

Інтернету немає у різних районах міста.

У Московському районі (один із 18 районів Санкт-Петербурга – 24 Канал) немає мобільного інтернету, працює тільки білий список,

– заявив один росіянин.

Довідково. Білий список – перелік обмеженої кількості дозволених сайтів та сервісів, які залишаються доступними, коли усе заблоковано. Як правило, це державні портали, банківські додатки тощо.

З подібним росіяни часто стикаються під час атак, але нині ні влада міста, ні губернатор області ні про що подібне не повідомляли.

Водночас росіяни заспокоюють себе тим, що аеропорт Пскова зараз не працює "задля безпеки польотів".

У Санкт-Петербурзі зник мобільний інтернет / Фото із соцмереж

Росіянам радять дізнатися завчасно, де є громадський Wi-Fi, прочитати інструкції, як взяти в оренду електросамокат чи автомобіль, оплатити паркування без інтернету, а ще підготувати розважальний контент – завантажити музику, подкасти або фільми.

Нагадаємо, що російська влада тестує механізми обмеження Інтернету. Вона пояснює це "міркуваннями безпеки". У Кремлі навіть перейшли на стаціонарні телефони через погіршення зв'язку.

