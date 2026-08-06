Понад 700 тисяч завантажень: чому користувачі обирають застосунок 24 Каналу

Користувачі дедалі частіше обирають не просто новинні сайти, а застосунки, де можна швидко отримати всю необхідну інформацію. Саме тому команда 24 Каналу постійно вдосконалює застосунок, додаючи нові функції та покращуючи користувацький досвід.

Результат цієї роботи помітний і у відгуках користувачів. Застосунок 24 Каналу має максимальну оцінку 5,0 в App Store та 4,9 у Google Play, що свідчить про високу довіру аудиторії. Загальна ж кількість завантаження застосунку вже склала понад 700 тисяч.

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Новини, які цікаві саме вам

Одне з головних оновлень застосунку – блок "Ці новини можуть вас зацікавити". Після прочитання матеріалу користувач одразу бачить добірку схожих новин, які допомагають глибше розібратися в темі.

Окрім цього, застосунок аналізує, які матеріали ви читаєте найчастіше, та пропонує новини відповідно до ваших інтересів.

Щоб ще більше персоналізувати стрічку, достатньо натиснути "Мої теми" та обрати категорії, які вас цікавлять. Після цього застосунок формуватиме персональну добірку новин саме за обраними темами.

Ще більше можливостей на головному екрані

Команда також оновила головний екран застосунку, щоб найважливіші функції були ще ближче.

Відтепер Shorts доступні прямо на головній сторінці – так само як і на сайті 24 Каналу. Це дозволяє швидко переглядати головні події дня у форматі коротких вертикальних відео.

Якщо тема зацікавила, достатньо натиснути "Дізнатися більше" під Shorts і застосунок одразу відкриє повну новину, де можна ознайомитися з усіма деталями.

Сервіс із цінами на пальне

В останньому оновленні в застосунку також з'явився сервіс із актуальними цінами на пальне, які регулярно оновлюються.

Окрім актуальної вартості бензину та дизеля, користувачі можуть переглядати динаміку зміни цін на газ.

Також у застосунку доступний калькулятор витрат на пальне. Для цього достатньо ввести ціну літра, середню витрату на 100 кілометрів і відстань, а застосунок автоматично розрахує вартість поїздки.

Читати, дивитися та обговорювати – в одному застосунку

Ще одна важлива зміна – інтеграція коментарів безпосередньо в застосунок. Тепер користувачі можуть не лише читати новини, а й одразу долучатися до обговорення.

Окрім цього, команда оновила меню застосунку, зробивши навігацію ще зрозумілішою завдяки новим іконкам. Також сучасніший вигляд отримав прямий ефір – тепер він має повноцінний хедер.

Застосунок 24 Каналу постійно вдосконалюється

Сьогодні застосунок 24 Каналу – це більше, ніж новинна стрічка. Тут можна читати новини, переглядати Shorts, стежити за прямим ефіром, перевіряти погоду, курс валют і ціни на пальне, а також отримувати персоналізовані рекомендації.

Команда 24 Каналу й надалі розвиватиме застосунок, орієнтуючись насамперед на потреби та відгуки користувачів. Саме завдяки цьому кожне оновлення робить його ще зручнішим для тих, хто хоче швидко отримувати перевірену інформацію в одному місці.