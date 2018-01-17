Мочанов вказав на цікаву деталь щодо відео танців Луценка із собакою

Відомий волонтер і телеведучий Олексій Мочанов поцікавився, звідки у генпрокурора Юрія Луценка гроші на таке розкішне житло, яке можна побачити на відео його танців із собакою.

Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook.

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Так, він пригадав, ким був Луценко до його обрання генпрокуром – це, зокрема, секретар політради Соцпартії Олександра Мороза, заступник міністра України у справах науки та технологій, помічник прем'єра Пустовойтенка, двічі міністр внутрішніх справ, лідер президентської фракції в парламент. Крім того, чинний очільник ГПУ є сином першого секретаря рівненського обкому КПРС Віталія Луценка, кумом президента та чоловіком представника президента в парламенті.

"Юрій Віталійович Луценко виріс в політика біля Олександра Мороза та його побратимів-соціалістів на граніті Майдану, в революціях проти Кучми. Ні дня не на держслужбі. Звідки ж гроші у публічного політика, який привселюдно обіцяв зняти депутатську недоторканність і не дотримався жодної своєї обіцянки?" – підкреслив Мочанов.

Також він зауважив, що свого часу Луценко серйозно посприяв кар’єрі Сергія Будника – спершу прийняв його у ДАІ, а потім зробив генералом.

"А Будник (судячи з твоїх дописів у Facebook) став користолюбцем, хабарником і корупціонером. За дві своїх ротації міністром ти служив з Будником пліч-о-пліч, і так ніхрена в ньому не розібрався, схоже так", – додав волонтер.

Нагадаємо, напередодні у мережі з’явилося відео, на якому чоловік, схожий на генерального прокурора України Юрія Луценка, влаштував гарячі танці із собакою.