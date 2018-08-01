Модель Емілі Ратажковскі похизувалась пружними сідницями

Американська модель Емілі Ратажковскі опублікувала нові відеоролики в купальниках її бренду "Inamorataswim". Зірка вкотре продемонструвала струнку фігуру і нові купальні костюми.

Нові відеоролики з’явились на Instagram-сторінці моделі та акаунті бренду. Для відеоролику 27-річна дівчина одягнула червоний суцільний купальник з глибом декольте та відвертою спиною.

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Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 31 Лип 2018 р. о 3:41 PDT

На іншому відео Емілі приміряла ще один суцільний купальник бежевого відтінку з принтом "у горох". Незважаючи на схожий фасон, відвертий образ дуже пасував моделі.

Допис, поширений Inamorataswim (@inamorataswim) 31 Лип 2018 р. о 8:41 PDT

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 30 Лип 2018 р. о 1:24 PDT

З такого ж матеріалу зірка представила у своїй колекції роздільний купальник, який вона часто одягає на відпочинок на пляж.