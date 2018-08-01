00:22
2 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
28°C 16°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    27°C 18°C
  • неділя
    26°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАПАД НА КАТЕРИНУ ГАНДЗЮК В ХЕРСОНІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Російські бойові священики. Зомбі-депутати
Вєсті Кремля
21:52, 1 серпня
Вєсті.UA. Подарунки для Порошенка. Кличко переймає досвід Шварцнеггера
Вєсті.UA
20:22, 1 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАПАД НА КАТЕРИНУ ГАНДЗЮК В ХЕРСОНІ

Модель Емілі Ратажковскі похизувалась пружними сідницями

1001 Читать новость на русском
Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata

Американська модель Емілі Ратажковскі опублікувала нові відеоролики в купальниках її бренду "Inamorataswim". Зірка вкотре продемонструвала струнку фігуру і нові купальні костюми.

Нові відеоролики з’явились на Instagram-сторінці моделі та акаунті бренду. Для відеоролику 27-річна дівчина одягнула червоний суцільний купальник з глибом декольте та відвертою спиною.

Читайте також: Емілі Ратажковскі показала засмагле тіло на відвертому фото: 18+

 

На іншому відео Емілі приміряла ще один суцільний купальник бежевого відтінку з принтом "у горох". Незважаючи на схожий фасон, відвертий образ дуже пасував моделі.

 

 

З такого ж матеріалу зірка представила у своїй колекції роздільний купальник, який вона часто одягає на відпочинок на пляж.

 

 

Теги: LifeStyle Мода Еротика Емілі Ратажковскі
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 1 серпня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
За Україну 100 років тому воювали добровольці, – письменник Максим Бутченко
1 серпня, 22:01 За Україну 100 років тому воювали добровольці, – письменник Максим Бутченко
Ілля Лукаш
Головні новини 1 серпня: хто вбив Олешка, зросла вартість компослуг, нові номерні знаки
1 серпня, 22:00 Головні новини 1 серпня: хто вбив Олешка, зросла вартість компослуг, нові номерні знаки
ТОП-3 гри липня 2018: огляд World of Warcraft, PUBG та Fortnite Battle Royale
1 серпня, 21:03 ТОП-3 гри липня 2018: огляд World of Warcraft, PUBG та Fortnite Battle Royale
Анастасія Можаровська
Назар Холодницький і безхребетні підлеглі: чому робота інноваційного НАБУ приречена на невдачу
1 серпня, 20:00 Назар Холодницький і безхребетні підлеглі: чому робота інноваційного НАБУ приречена на невдачу
Віталій Шабунін
В Україні з'являться нові серії автомобільних номерів: список
1 серпня, 19:15 В Україні з'являться нові серії автомобільних номерів: список
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук