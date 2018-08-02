Модель Сінді Кроуфорд знялась для обкладинки модного глянцю

Відома модель 90-тих Сінді Кроуфорд прикрасила обкладинку модного журналу Tatler. Зірка одягнула декілька класичних та дуже екстравагантних образів, фото яких вже з’явились в мережі.

Нові знімки з розкішного фотосету, автором якого став відомий китайський фотограф Yu Tsai, з’явились в мережі день тому. Для обкладинки видання 52-річна Сінді одягнула пальто, білу сорочку та вуаль з капелюхом від таких брендів як Chanel, Oscar de la Renta і Armani.

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Сінді Кроуфорд для вересневого Tatler

Для інших образів у модній зйомці Кроуфорд приміряла пишні пальто з фатином, класичні обтягуючі сукні, кокетливі сарафани та елегантне пальто. Модель виглядала в таких нарядах дуже елегантно та ефектно.

Допис, поширений Cindy Crawford (@cindycrawford) 1 Сер 2018 р. о 8:46 PDT