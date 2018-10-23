Восьмий випуск другого сезону революційного проекту "Модель XL" вже вийшов на екрани 23 жовтня на каналі "1+1". У 8 випуску програми журі повинне було оцінити не лише старання 7 найкращих учасниць проекту, а й обрати моделей, які повинні покинути реаліті-шоу назавжди.

Серед безлічі пишних красунь до реаліті-шоу "Модель XL" 2 сезон потрапили найяскравіші дівчата – реальні жінки нереальної краси. Вони долатимуть свої страхи та комплекси, пройдуть непрості випробування, вчитимуться любити своє тіло, щоб стати головною моделлю XL в Україні.

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У 8 випуску 2 сезону шоу "Модель XL" перед журі стояло не менш складне завдання – обрати з 7 моделей лише найкращих, які боротимуться за перемогу на проекті. Головні критерії до дівчат – зріст не менше 170 сантиметрів, ідеальна шкіра, підтягнута фігура у формі пісочного годинника, дотримання здорового способу життя і харчування та впевненість у собі. Учасниці проекту змагатимуться між собою і полюблять себе такими, якими вони є, заради великої мрії – стати успішною моделлю plus-size. Їм під силу зруйнувати стереотипи про жіночу красу!

Хто потрапив у наступні випуски шоу та отримав шанс поборотись за перемогу на проекті – дивіться у відео.

Модель XL 2 сезон 8 випуск дивитися онлайн

У першому випробуванні одного з фінальних випусків шок учасниці проекту повинні були у трьох етапах звабити своїх партнерів по майданчику. Дівчата мали спокусити "своїх" чоловіків "без дотику", "з дотиком" і "цілком відверто". Окрім цього, у різних випробуваннях моделі мали можливість стати зірками різних рекламних брендів. Тиждень випробувань жіночої сексуальності розпочався!

Випробування "Фотосесія для бренду колготок"

У першому випробуванні, де пишнотілі моделі не повинні були торкатись своїх партнерів на зйомці, зокрема, ведучого однієї з телевізійних програм Єгора Гордєєва, вони були під прицілом судді Тетяни Мацкевич та чоловіка, який обирав модель для реклами марки колготок. Самі ж моделі про це не знали і працювали на фотосесії разом з ведучим-чоловіком та фешн-фотографом Дарією Мангубі, яка спеціалізується на репортажній та портретній зйомці.

Зі всіх дівчат, які намагались показати якнайкращий результат, вони проявили себе по-різному. Найкращою ж виявилась учасниця проекту "Модель XL" Анна Логвінова. Киянка з легкістю змінювала пози на фотосесії, чудово демонструвала ноги у спеціально виданих колготах та змогла звабити партнера.

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Випробування "Зйомка для реклами губної помади"

Наступне випробування для відважних учасниць проекту теж було не з легких. Тепер вони цілеспрямовано знали, що мають стати найкращими, аби потрапити у рекламний відеоролик одного з брендів губної помади. Відеозйомкою займався відомий митець та оператор Володимир Шурубура, який створював відеокліпи для таких зірок українського шоу-бізнесу як Наталя Карпат, гурт "Тартак", гурт "Скрябін", Ірина Федишин та багато інших. Наставником цього випробування став вимогливий суддя-дизайнер Андре Тан. Робота відбувалась у величному Жовтневому палаці в Києві.

Незважаючи на те, що в попередньому випробуванні дівчата не мали права торкатись своїх партнерів по зйомці і мали водночас звабити їх, їм дали можливість тепер не лише торкатись чоловіків, а й цілувати їх. Здавалося б, завдання стало простішим, оскільки виглядати у кадрі сексуальнішими та впевненішими можна за допомогою дотиків та палких поцілунків, але не всі моделі змогли переступити через себе. Багато з них мали невдалий досвід в особистому житті, деякі навіть перебували в стосунках чи в офіційному шлюбі (до прикладу, Дар'я Чепкова), а ще інші навіть не мали серйозних стосунків, через що не знали як правильно поводитись з чоловіком.

Але у випробуванні вимагалось, щоб модель впевнено здійснила дефіле у розкішній сукні по сходах, торкнулась свого партнера по знімальному майданчику, спокусливо його поцілувала та промовила слоган, який їм попередньо надавався у листах. На думку режисера та засмученого Андре Тана, ідеально із завданням не впорався ніхто. На думку дизайнера, такого непрофесіоналізму він за 2 сезон ще не бачив. Тому, за його словами, найменше помилок зробила Наталя Петрик, а от інші всі – лише розчарували його.

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Випробування "Дефіле у сексуальній білизні"

Останнє випробування стало справжнім тестом на розкутість та відвертість пишнотілих моделей. Їх привезли у пожежну частину, де окрім трьох вимогливих суддів проекту – Андре Тана, Тетяни Мацкевич та Богдана Юсипчука, їх ще оцінювали самі пожежники та інші глядачі шоу. Моделям вручили сексуальну червону білизну, у якій вони повинні були здійснити ефектне та впевнене дефіле на подіумі.

Окрім суджень суддів, їх оцінювали за допомогою табличок з логотипом "вогню" схвильовані пожежники. Деякі пишнотілі учасниці проекту "Модель XL" йшли красиво та спокусливо, однак їх низько оцінили судді і глядачі показу білизни. Але й були такі, які не зовсім добре здійснили позування на подіуму, але їх чудово оцінили пожежники з табличками. Тому, найкраще зі всіх у цьому фінальному випробуванні впоралась знову Наталія Петрик.

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Хто покинув проект

Отже, восьмий випуск проекту "Модель XL" підійшов до свого завершення. За результатами всіх випробувань судді визначили модель, яка найгірше впоралась із завданнями і їй довелось назавжди покинути проект. Нею стала Дар'я Чепкова.

Дар'я Чепкова

Вік: 31 рік

Рідне місто: Миколаїв

Модель є люблячою матір'ю двох дітей. Але одного разу її 7-річна донька під час прогулянки сказала, що Дарія товста. Жінка вирішила довести, що навіть у таких формах можна завоювати прихильність і любов своєї доньки.

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Нове шоу "Модель XL" покликане розвіяти уявлення про стандарти краси, показавши Україні чарівних жінок із пишними формами. А визначатиме їхню долю зіркове журі, яке цього року дещо змінилось: ведуча Катерина Осадча, дизайнер Андре Тан, актор та найкрасивіший чоловік світу за версією MisterSeaWorld 2018 Богдан Юсипчук та відома латвійська модель Тетяна Мацкевич.

Переможниця проекту "Модель XL" стане другою українською моделлю plus-size після Марії Павлюк, що здобула перемогу в 1 сезоні проекту. Щодо призу, то переможниця проекту отримає фотозйомку та прикрасить обкладинку глянцю "Elle" в столиці моди – Парижі.

Моделі plus-size стають дедалі популярнішими у сучасній індустрії моди, а нав’язливі стандарти краси 90-60-90 поступово відходять у минуле. Новий проект "Модель XL" покликаний розвінчати міф про те, що надмірна худорлявість привабливіша за пишні форми.