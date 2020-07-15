Молоді працівники НБУ звернулися до Зеленського: відео
Молоді працівники Національного банку України записали відеозвернення до Володимира Зеленського. У ньому закликали президента не допустити знищення незалежності регулятора.
Відео зі зверненням до президента працівники НБУ опублікували зокрема і на своїх фейсбук-сторінках, повідомляє 24 канал.
Актуально Зеленський пообіцяв МВФ до кінця тижня визначитися з кандидатом на посаду голови НБУ
У відео вони наголосили, що не хочуть, аби їхню роботу ігнорували та вказували, як її здійснювати.
Працівники переконані, що рішення Нацбанку повинні залишатися обґрунтованими та не залежати від політичних побажань.
Що відомо про відставку Смолія
- Яків Смолій 1 липня заявив, що подає у відставку з посади голови НБУ через політичний тиск.
- В ОП відреагували на такі заяви та зазначили, що правління НБУ продовжуватиме свою діяльність на засадах незалежності та професійності.
- МВФ відзначив суттєві досягнення у забезпеченні цінової стабільності в Україні під керівництвом Якова Смолія.
- Володимир Зеленський зареєстрував у Раді відповідний проєкт постанови, а нардепи 3 липня відставку підтримали.
- Після заяви Смолія про відставку гендиректор інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала заявив, що призупиняє нові інвестиції в Україну. На його думку, влада в Україні діє протилежно тому, як це роблять інвестори.
- Наразі тимчасовою виконувачкою обов'язків голови НБУ є Катерина Рожкова.
- Серед найобговорюваніших кандидатів на пост глави НБУ: колишній голова правління "Райффайзен банку Аваль" Володимир Лавренчук, голова Ради НБУ Богдан Данилишин; економіст, ексчлен Ради НБУ Віталій Ломакович. Про них розповів голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха. Попередньо найбільш імовірним кандатом вважали банкіра і голову Правління державного Укргазбанку Кирила Шевченка.