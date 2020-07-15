Молоді працівники Національного банку України записали відеозвернення до Володимира Зеленського. У ньому закликали президента не допустити знищення незалежності регулятора.

Відео зі зверненням до президента працівники НБУ опублікували зокрема і на своїх фейсбук-сторінках, повідомляє 24 канал.

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У відео вони наголосили, що не хочуть, аби їхню роботу ігнорували та вказували, як її здійснювати.

Працівники переконані, що рішення Нацбанку повинні залишатися обґрунтованими та не залежати від політичних побажань.

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