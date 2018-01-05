Молодик намагався зґвалтувати 9-річну дівчинку на Житомирщині

У Новограді-Волинському Житомирської області на пустирі 26-річний чоловік намагався зґвалтувати 9-річну дівчинку.

Про це повідомляє відділ комунікації Національної поліції у Житомирській області.

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Близько опівдня 5 січня випадкові перехожі повідомили у поліцію, що на пустирі в райцентрі чоловік намагався зґвалтувати дитину. Правоохоронці затримали чоловіка, а дівчинці надають допомогу медики.

"Затриманим виявився 26-річний житель райцентру. Раніше чоловік уже притягувався до кримінальної відповідальності. Нині він затриманий у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України", – повідомляють у поліції.

Попередня кваліфікація події – ч. 3 ст. 15 (Замах на злочин) ч.4 ст.152 (Зґвалтування) КК України. Поліція клопотатиме про обрання для затриманого міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За чинним законодавством подібні протиправні дії караються позбавленням волі на строк від 10 до 15 років.



Зловмисник, який намагався зґвалтувати 9-річну дівчинку