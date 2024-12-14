Момент вибуху у Дніпрі потрапив на відео: це міг бути теракт

Камери спостереження зафіксували момент вибуху в Дніпрі. Сьогодні, 14 грудня, там чули вибух під час тривоги. Утім, це не був приліт дрона чи ракети.

24 Канал поширює відео з посиланням на "Дніпро Оперативний". Поліція розслідує подію, а стосовно чуток про теракт просить дочекатися висновків правоохоронців.

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Вибух у Дніпрі: що зафіксувала камера

Судячи з камер спостереження, чоловік у військовій формі іде викидати пластикову пляшку в смітник біля входу. Слідом за ним проходять поліцейські, один із них тримає таку ж пляшку. В цей момент і стається вибух.

Дивіться момент вибуху в Дніпрі 14 грудня: відео

Джерела "РБК-Україна" стверджують, що це все ж був теракт. Принаймні саме так, за їхніми даними, буде кваліфіковано подію. Та оперативні дії ще тривають.

Нові деталі щодо вибуху в Дніпрі

"Дніпро оперативний" зауважив, що спрацював саморобний пристрій, який залишили заздалегідь. Поранено двох правоохоронців. Люди в тяжкому стані, за їхні життя борються лікарі. Мовиться і про те, що загиблий був військовим – це корелює з відео з місця події.

Місцеві кажуть, що вибух не був схожим "на ті, до яких звикли". Тобто підтверджують те, що це не був приліт.

Поряд з місцем вибуху пошкоджено авто, повилітали шибки в будинках. Перекрито частину центральних вулиць – перехрестя вулиць Володимира Антоновича та Степана Бандери і перехрестя Степана Бандери та проспекту Лесі Українки. Там тривають слідчі дії.

Названі локації – у Центральному районі міста, неподалік вокзалу.