Момент смертельного обвалення даху під час релігійної служби у Перу потрапив на відео

У місті Уанкайо, що розташовується у центральній частині Перу, сталося обвалення даху громадської будівлі. У цей час тут місцеві жителі святкували день святого Франциска Ассізького.

У результаті інциденту щонайменше 6 людей загинули та близько 40 зазнали поранень, передає місцеве видання La República.

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За даними видання, інцидент трапився близько 17:00 за місцевим часом в закладі Dos Estrellas. У цей час тут відбувалася релігійна церемонія на пам'ять про католицького святого Франциска Ассізького.

Попередньо, причиною обвалення металевих листів покрівлі стали сильні дощі та град.

Зауважимо, що кількість жертв може зрости, оскільки під завалами ще залишалися люди. Крім того, складності рятувальникам додавала темрява та імовірність нових обвалів, тому рятувальну операцію було призупинено до ранку.

Місцева влада каже, що готуються дії проти власника приміщення, оскільки він не мав необхідних дозволів.

Схожа трагедія нещодавно сталася у американському Новому Орлеані, щоправда тут обвалився 18-поверховий готель. У результаті інциденту загинула щонайменше одна людина та ще двох осіб вважають зниклими безвісти. Крім того, 18 потерпілих було госпіталізовано.