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      У США частково обвалився багатоповерховий готель: щонайменше одна людина загинула – фото, відео

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      Трагедія сталася в Новому Орлеані
      Трагедія сталася в Новому Орлеані / CNN

      В суботу, 12 жовтня, в Новому Орлеані обвалився 18-поверховий готель Hard Rock Hotel. Він перебував в процесі будівництва. За офіційними даними, загинула щонайменше одна людина. Ще двох будівельників вважають зниклими безвісти, 18 постраждалих доправлені у лікарню.

      Про це повідомив начальник міського управління протипожежної охорони Тім Макконнелл на прес-конференції, повідомляє телеканал CNN.

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      Зазначається, що обвалилися до восьми поверхів будівлі. Точно відомо, що внаслідок трагедії загинула одна людина, ще 18 осіб, стан яких медики оцінюють як стабільний, доправлені в міські лікарні.

      Обвал готелю в США
      Обвалилось кілька поверхів готелю / Фото Twitter @Loyola_Maroon

      Обвал готелю в США
      На будівництві працювало 45 будівельників на момент трагедії / Фото Twitter @Loyola_Maroon

      Влада веде пошук двох з 45 будівельників, які працювали всередині недобудованого готелю на момент руйнування.

      Ми вважаємо, що знаємо, де вони перебувають, хоча візуально засікти їх немає можливості. Ми вважаємо, що вони живі. Пошук двох будівельників ведеться за допомогою службових собак і безпілотників,
      – заявив Макконнелл.

      Обвал готелю в США
      Рятувальники шукають двох будівельників під завалами / Фото Twitter @Loyola_Maroon

      Глава пожежної служби попередив про високу ймовірність нового руйнування будівлі. Пожежники найбільше переймаються, через можливість падіння на будівлю будівельного крана, який стоїть нестабільно.

      Обвал готелю в США
      Існує можливість чергового руйнування будівлі / Фото Twitter @Loyola_Maroon

      Поліція та пожежники евакуювали людей з будівель, розташованих неподалік будівництва.

      Дивіться відео руйнування будівлі з кількох ракурсів:

       

      blog_ava
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      12 жовтня
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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини США Аварії та ДТП Жертви
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