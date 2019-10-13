У США частково обвалився багатоповерховий готель: щонайменше одна людина загинула – фото, відео

В суботу, 12 жовтня, в Новому Орлеані обвалився 18-поверховий готель Hard Rock Hotel. Він перебував в процесі будівництва. За офіційними даними, загинула щонайменше одна людина. Ще двох будівельників вважають зниклими безвісти, 18 постраждалих доправлені у лікарню.

Про це повідомив начальник міського управління протипожежної охорони Тім Макконнелл на прес-конференції, повідомляє телеканал CNN.

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Зазначається, що обвалилися до восьми поверхів будівлі. Точно відомо, що внаслідок трагедії загинула одна людина, ще 18 осіб, стан яких медики оцінюють як стабільний, доправлені в міські лікарні.



Обвалилось кілька поверхів готелю / Фото Twitter @Loyola_Maroon



На будівництві працювало 45 будівельників на момент трагедії / Фото Twitter @Loyola_Maroon

Влада веде пошук двох з 45 будівельників, які працювали всередині недобудованого готелю на момент руйнування.

Ми вважаємо, що знаємо, де вони перебувають, хоча візуально засікти їх немає можливості. Ми вважаємо, що вони живі. Пошук двох будівельників ведеться за допомогою службових собак і безпілотників,

– заявив Макконнелл.



Рятувальники шукають двох будівельників під завалами / Фото Twitter @Loyola_Maroon

Глава пожежної служби попередив про високу ймовірність нового руйнування будівлі. Пожежники найбільше переймаються, через можливість падіння на будівлю будівельного крана, який стоїть нестабільно.



Існує можливість чергового руйнування будівлі / Фото Twitter @Loyola_Maroon

Поліція та пожежники евакуювали людей з будівель, розташованих неподалік будівництва.

Дивіться відео руйнування будівлі з кількох ракурсів:

INCREDIBLE VIDEO: Viewer video from Michael Dalle captures the moment the construction site for the Hard Rock Hotel collapsed on Canal Street Saturday morning. No injuries reported. Stay with WWL-TV for more. pic.twitter.com/AxkbniBrZI — WWL-TV (@WWLTV) October 12, 2019