10:58
26 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ПЕТРО ПОРОШЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Святе графіті Кіріла. Путін – ізгой в Польщі
      Вєсті Кремля
      20:34, 25 липня
      Вєсті.UA: Чим тепер займатиметься Ляшко. Екс-нардепа запросили у "95 Квартал"
      Вєсті.UA
      19:28, 25 липня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Моніторингову місію ООН з прав людини в Україні очолила юристка з Австралії

      159 Читать новость на русском
      Матільда Богнер
      Матільда Богнер / Фото з відкритих джерел

      Матільда Богнер стала новою главою Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні. Попередниця Богнер, Фіона Фрейзер, завершила своє п'ятирічне перебування в Україні і продовжить працювати в Управлінні ООН з прав людини, але вже у Афганістані.

      На офіційному сайті організації зазначається, що Богнер працює в системі ООН з 2006 року. Вона очолювала регіональні представництва Управління Верховного Комісара ООН з прав людини в Центральній Азії, Тихоокеанському регіоні та Південно-Східній Азії.

      Читайте також: Затримання судна NEYMA: з'явилась реакція ООН

      Ми працюватимемо з урядом та іншими партнерами для подолання основних викликів для прав людини в Україні: як системних, так і спричинених збройним конфліктом та окупацією Криму. Ми підтримуємо політику, яка є інклюзивною та недискримінаційною, і яка не залишає нікого осторонь, 
      – прокоментувала своє призначення Богнер.

      Також вона розповіла, що одна з її перших робочих поїздок на посаді глави ООН з прав людини в Україні буде на схід країни.

      Перед прибуттям до України Богнер була головною радницею ООН з прав людини у Білорусі.

      До мандату Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні входить здійснення моніторингу, підготовка доповідей та адвокація щодо захисту прав людини для всіх у країні.

      Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні була розміщена у 2014 році. Її офіси розташовані в Києві, Донецьку, Краматорську, Луганську, Маріуполі, Одесі та Харкові. Місія здійснює віддалений моніторинг ситуації з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, які є тимчасово окупованими Російською Федерацією. Щоквартально Місія публікує доповідь про права людини в України.

      blog_ava
      Чи будуть дострокові місцеві вибори: команда Зеленського перед дилемою
      сьогодні
      6573
      Теги: Новини України Новини політики ООН
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Парламентські вибори 2019: хто пройшов у Верховну Раду України
      сьогодні , 10:21 Парламентські вибори 2019: хто пройшов у Верховну Раду України
      8995
      Світ змирився з Кримом, на черзі Білорусь, – Niezależna
      сьогодні , 10:00 Світ змирився з Кримом, на черзі Білорусь, – Niezależna
      Світові Медіа 802
      Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК порахувала 100 відсотків голосів
      сьогодні , 09:49 Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК порахувала 100 відсотків голосів
      218194
      Чому деградує Україна та що з цим робити
      сьогодні , 08:40 Чому деградує Україна та що з цим робити
      Олексій Чибісов 938
      Головні новини 25 липня: СБУ затримала російський танкер, Порошенка допитали в ДБР
      сьогодні , 08:05 Головні новини 25 липня: СБУ затримала російський танкер, Порошенка допитали в ДБР
      2213
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук