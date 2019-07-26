Моніторингову місію ООН з прав людини в Україні очолила юристка з Австралії

Матільда Богнер стала новою главою Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні. Попередниця Богнер, Фіона Фрейзер, завершила своє п'ятирічне перебування в Україні і продовжить працювати в Управлінні ООН з прав людини, але вже у Афганістані.

На офіційному сайті організації зазначається, що Богнер працює в системі ООН з 2006 року. Вона очолювала регіональні представництва Управління Верховного Комісара ООН з прав людини в Центральній Азії, Тихоокеанському регіоні та Південно-Східній Азії.

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Ми працюватимемо з урядом та іншими партнерами для подолання основних викликів для прав людини в Україні: як системних, так і спричинених збройним конфліктом та окупацією Криму. Ми підтримуємо політику, яка є інклюзивною та недискримінаційною, і яка не залишає нікого осторонь,

– прокоментувала своє призначення Богнер.

Також вона розповіла, що одна з її перших робочих поїздок на посаді глави ООН з прав людини в Україні буде на схід країни.

Перед прибуттям до України Богнер була головною радницею ООН з прав людини у Білорусі.

До мандату Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні входить здійснення моніторингу, підготовка доповідей та адвокація щодо захисту прав людини для всіх у країні.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні була розміщена у 2014 році. Її офіси розташовані в Києві, Донецьку, Краматорську, Луганську, Маріуполі, Одесі та Харкові. Місія здійснює віддалений моніторинг ситуації з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, які є тимчасово окупованими Російською Федерацією. Щоквартально Місія публікує доповідь про права людини в України.