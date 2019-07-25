Затримання судна NEYMA: з'явилась реакція ООН

Служба безпеки України затримала російський танкер NEYMA в потру Ізмаїла. Як повідомила СБУ, танкер брав участь у захоплені українських кораблів у Керченській протоці. Реагуючи на інцидент, в ООН закликали Україну і Росію не допустити ескалації напруження між державами.

Про необхідність запобігти ескалації наголосив заступник прес-секретаря ООН Фархан Хак.

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Ми нагадуємо про необхідність утриматися від нагнітання напруженості, як шляхом заяв, так і дій. Повинна бути повна повага прав і зобов'язань, закріплених в міжнародному праві, з боку усіх причетних сторін,

– наголосив Хак.

Для врегулювання ситуації він закликав користуватися дипломатичними і юридичними інструментами, закріпленими у статуті ООН.

Що відомо про затримання танкера NEYMA?25 липня 2019 року Служба безпеки України затримала російський танкер NEYMA у порту Ізмаїла. Саме він за прямим наказом ФСБ блокував українські військові кораблі та допомагав брати у полон 24 моряків у Керченській протоці. Слідчі з’ясували, що ім'я танкера змінили на NIKA SPIRIT, щоб приховати причетність до захоплення українських суден.



Українські силовики провели обшуки на танкері, вилучили з судна документи, бортові журнали та записи радіоперемовин під час подій у Керченській протоці. Затримане судно є речовим доказом у справі захоплення українських кораблів, тому готується клопотання до суду про його арешт.



У МЗС Росії вже погрожують Україні наслідками через затримання СБУ танкера NEYMA. Представники країни-окупанта називають подію провокацією української сторони. За їх словами, затримання танкера нібито лише загострює російсько-українські відносини та не пришвидшить вирішення питання з українськими моряками.



Служба безпеки України затримала та допитала 10 членів екіпажу танкера NEYMA, який блокував та допомагав брати у полон українські кораблі біля Керченської протоки. Та згодом, як правова держава, Україна дозволила морякам повернутися додому.