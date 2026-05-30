А післязавтра 1 червня: у Карпатах зафіксували мінусову температуру

Похолодання в Україні не могло не зачепити й Карпатські гори. Ба більше, там, на одній з вершин, 30 травня зафіксували мороз.

Про це повідомили гірські рятувальники Прикарпаття.

Що відомо про мороз у Карпатах?

Зазначається, що станом на 9:05 ранку на горі Піп Іван було хмарно. Повідомлялося про західний вітер зі швидкістю 13 метрів на секунду.

Ну й власне, температура повітря на гірській вершині досягла позначки -1 градус. Зіткнутися з морозною свіжістю за лічені дні до початку літа дещо несподівано.

Нагадаємо, що буквально 27 квітня на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря опустилася аж до -10 градусів.



Мороз у Карпатах 30 травня / Фото ДСНС

Чого очікувати від погоди на вихідних?

Наприкінці травня в Україні очікується помітне похолодання через вплив циклону та надходження холодних повітряних мас. У більшості областей температура буде приблизно на 5 – 10 градусів нижчою за звичні кліматичні показники. За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, подекуди можливі дощі, грози, град і сильні пориви вітру.