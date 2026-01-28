До -24 вночі і -15 удень: коли Україну накриє серйозне похолодання

Лютий почнеться з морозної погоди. У перші дні місяця як вночі, так і вдень, стовпчики термометрів показуватимуть мінусову температуру.

Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.

Коли очікується сильний мороз?

За прогнозами синоптиків, сильні морози вночі та вдень прогнозують в понеділок, 2 лютого. Мінусова температура спостерігатиметься по всій території України. У цей день очікується мінлива хмарність та, ймовірно, не буде опадів.

У Києві та області стовпчики термометрів показуватимуть від 20 до 22 градусів морозу вночі та -15…-13 градусів вдень.

На Заході вдень прогнозують від 14 до 12 градусів морозу. Вночі буде холодніше – від 23 до 21 градусу морозу на Львівщині та від -22 до -24 градусів на Волині та Рівненщині. В Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях нічні показники сягатимуть 20 – 22 градусів морозу.

На Закарпатті в нічні години буде -14…-16 градусів, а вдень синоптики очікують набагато теплішу температуру – від 2 до 4 градусів морозу.

На Сході та в Центрі країни вдень, 2 лютого, прогнозують від 14 до 11 градусів морозу, залежно від регіону. Вночі температура сягатиме 22 – 24 градусів морозу, а подекуди – від 15 до 17 градусів морозу.

На Півдні вдень термометри показуватимуть від 4 до 6 градусів морозу. Нічна температура різнитиметься: в Дніпропетровській області буде від 20 до 22 градусів морозу, в Одеській -11…-13 градусів, а на Запоріжжі та в Криму – від 9 до 11 градусів морозу.



2 лютого в Україну повернеться морозна погода / Карта Укргідрометцентру

Яка погода прогнозується найближчим часом?