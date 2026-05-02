Відчутний холод в Україні: синоптикиня пояснила, чому наприкінці весни вдарили заморозки

Прохолодну погоду, яка останнім часом панувала в Україні, зумовлювало проходження атмосферних фронтів, які приносять опади і зміну температури. Весною вони можуть бути різної інтенсивності і форми.

Тому загалом мінлива погода є звичним явищем для весняного періоду. Про це розповіла представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу.

Дивіться також Погода у квітні дивує: місцями йшов сніг, а у Львові – новий температурний рекорд

Чому погода була прохолодною?

Насамперед погодні умови формуються під впливом атмосферних фронтів. За словами фахівчині, під час їхнього проходження спостерігаються опади різної інтенсивності, а навесні вони можуть випадати у різних фазах.

У цей період погода є мінливою і швидко змінюється. Весняним місяцям таке притаманно, особливо посилення вітру, тому що атмосфера перебудовується після зими на теплий сезон,

– пояснила вона.

Здебільшого перехідний період із мінливою погодою припадає на березень або квітень, і щороку його прояви відрізняються. Наприклад, березень був динамічним і показав різні типи умов, що не є чимось аномальним.

"Знову ж таки – і заморозки, і мокрий сніг бувають у квітні. Не часто, але бувають. Тому завжди потрібно бути до них готовими і слідкувати за нашими оновленими прогнозами", – наголошує представниця Укргідрометцентру.

Наталія Птуха попередила, що загалом заморозки можуть спостерігатися аж до середини травня. Але про суттєве промерзання ґрунту або утворення стійкого снігового покриву, наприклад через мокрий сніг, не ідеться.

Чому заморозки є небезпечними?

Зауважимо, що насамперед заморозки є прямою загрозою для сільського господарства, адже у період активної вегетації навіть короткочасне зниження температури нижче 0 градусів можу пошкодити культури та дерева.

Здебільшого найбільше страждають ранні посіви та сади, оскільки холод здатен знищити зав'язь, що безпосередньо впливає на майбутній урожай. Також нічний холод створює додаткові ризики для домогосподарств.

Заморозки можуть пошкоджувати системи водопостачання, особливо на відкритих ділянках, і ускладнювати умови для тварин. Подібні загрози можуть створювати не лише заморозки, але й просто різкі перепади температур.

Коли покращиться погода в Україні?

Також Наталія Птуха повідомляла, що вже з 3 травня заморозки в Україні можуть припинитися. Синоптики зазначають про позитивну тенденцію на поступове підвищення температури, зокрема у західній частині.

Але наразі різкого потепління до по-справжньому літніх значень не передбачають. Максимальне підвищення температури буде до +20 градусів. Про потепління до, наприклад, +25 градусів, наразі не йдеться.