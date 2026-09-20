Спалахнув, як сірник: "вибухові" кадри атаки на Московський НПЗ

Вранці 20 вересня жителі російської столиці прокинулися від вибухів. Під ударом опинилися кілька об'єктів, зокрема Московський нафтопереробний завод.

Кадри влучань показали телеграм-канали Exilenova+ та Supernova+.

Як вибухало під час атаки на Московський НПЗ?

Протиповітряна оборона намагалася знищити безпілотники, які прямували до нафтопереробного заводу. Однак частині дронів вдалося прорватися до цілі – на території підприємства зафіксували кілька влучань.

Момент влучання дронів у Московський нафтопереробний завод: дивіться відео

Після цього там спалахнула масштабна пожежа, а над районом утворилася густа хмара чорного диму, яку було видно здалеку.

Над НПЗ здіймається чорний дим: дивіться відео

Російські посадовці не змогли узгодити скільки саме цілей збила російська ППО та подають кардинально різні дані. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що від учора російська протиповітряна оборона нібито знищила понад 1600 безпілотників, які прямували до столиці. За його словами, лише вранці на підльоті до Москви було збито близько 450 БпЛА. Водночас у Міноборони Росії повідомили, що за ніч сили ППО нібито знищили 1110 дронів над різними регіонами країни.

Нагадаємо, 20 вересня у Раменському районі Московської області спалахнула масштабна пожежа на території складського комплексу "Сучасні складські технології". Осередки займання зафіксували поблизу села Брітово, а площа об'єкта становить близько 59,4 гектара.

За даними "Кримського вітру", комплекс розташований поруч із військовим містечком Тімоніно, де базується російський зенітно-ракетний полк. Українська компанія Fire Point заявила, що ураження об'єкта здійснили за допомогою дронів FP-1.