Росія та Китай готують знищення Starlink та створюють спільну зброю

Москва і Пекін обговорювали не лише протидію супутниковому інтернету Starlink, а й ширшу військово-технічну співпрацю. У документах ідеться про космічні системи, протиповітряну оборону, дрони та обмін технологіями.

Росія та Китай не просто обмінюються гучними заявами про “стратегічне партнерство”. За закритими дверима вони вибудовують практичну військово-технічну співпрацю. Один із її напрямів – протидія західним космічним системам, зокрема Starlink.

Про це йдеться у спільному розслідуванні The Insider, Der Spiegel та Le Monde. Журналісти отримали внутрішні документи, які показують: Москва і Пекін обговорювали не окремі епізоди співпраці, а цілу програму з кількох напрямів. Серед них – космічні технології, протиповітряна оборона, безпілотники та нові види озброєння.

Частина документів стосується Третього російсько-китайського форуму військово-технічного співробітництва, який відбувся у листопаді 2023 року в китайському Гуанчжоу. Там представники оборонних і космічних структур Китаю презентували російській стороні напрацювання щодо боротьби з супутниковою мережею Starlink.

І якщо для США та Європи таке формулювання питання поки що лише "викликає занепокоєння", то для України вона небезпечна вже сьогодні. Starlink став одним із ключових елементів зв’язку на фронті. Через нього військові підтримують комунікацію, координують підрозділи, передають дані та керують частиною безпілотних систем. Тому для Росії спроба послабити або зламати цю мережу – це не боротьба з компанією Ілона Маска, а удар по українській військовій інфраструктурі.

У китайських матеріалах Starlink розглядають як проблему не лише для Росії, а й для самого Китаю. Starlink – величезне супутникове угруповання, яке працює на низькій орбіті та може швидко забезпечувати зв’язок у зонах війни або криз. Саме така стійкість і мобільність робить систему небезпечною для держав, які звикли контролювати інформаційний простір і канали зв’язку.

Викриті документи показують: Росія приносить у цю співпрацю досвід війни проти України, а Китай — технологічну й промислову базу. Разом вони шукають способи протидіяти тим системам, які вже довели свою ефективність на сучасному полі бою.

Як саме Китай планує нейтралізувати Starlink?

Документ із грифом "для внутрішнього користування" детально описує еволюцію Starlink від комерційного зв'язку до військової інфраструктури. Китайські фахівці визнають, що розподілена архітектура мережі, де немає центрального вузла передачі, робить її надзвичайно стійкою до придушення.

Відповіддю Пекіна стала розробка трирівневої системи ескалації. Перший рівень передбачає спільний юридичний та дипломатичний тиск для обмеження розширення системи супутників через міжнародні коаліції. Другий рівень має на меті заблокувати доступ Starlink до земної орбіти через військові контрзаходи та електромагнітне глушіння. Третій, найрадикальніший рівень, передбачає фізичне знищення супутникової мережі.

Фінальний етап починається з кібервійни – підміни доступу, зараження вірусами та використання вразливостей для паралічу мережі. Далі пропонується ліквідація самих супутників. Хоча точний тип зброї не вказується, теоретично це можуть бути ракети чи сотні дешевих супутників-шахедів.



Сотні невеличких китайських супутників можуть атакувати супутники Starlink на орбіті / The Insider

Яку зброю проти супутників Маска вже використовує Росія?

Активніше розгортати такі системи Росію змусили події початку 2026 року. Тоді SpaceX разом із Міністерством цифрової трансформації України посилили перевірку терміналів Starlink.

Після цього термінали, які росіяни нелегально закуповували й використовували на окупованих територіях, почали втрачати доступ до мережі. Для російської армії це стало проблемою. Частина підрозділів залишилася без звичного каналу зв’язку, який вони самі ж намагалися використовувати проти України.

Це створило плутанину в управлінні військами й підштовхнуло Москву до пошуку інших рішень. Якщо користуватися Starlink уже не виходить, залишається інший шлях – намагатися заважати його роботі для українських військових. Саме тому Росія почала активніше масштабувати власні системи радіоелектронної боротьби проти супутникового зв’язку.

За даними, які наводять у розслідуванні, росіяни розробили комплекс "Волна-Купол-Гарант". Його завдання — заважати роботі наземних терміналів Starlink у певному районі. Тобто система не атакує сам супутник у космосі, а намагається “забити” канал зв’язку між терміналом і супутниковою мережею.

Йдеться про мобільний комплекс радіоелектронної боротьби. За оцінками дослідників і військових звітів, станом на літо 2026 року Росія вже використовувала такі системи на фронті. У відкритих джерелах згадували близько 10 розгорнутих комплексів.

Розробником називають компанію "Русский Купол", яка працює в окупованому Сімферополі. Один такий комплекс оцінюють приблизно у 150 мільйонів рублів. Він складається з кількох мобільних платформ із великими антенами, які створюють зону придушення сигналу.

У такому “куполі” перешкод терміналам Starlink має бути складніше передавати сигнал на супутник. Для українських підрозділів це може означати проблеми зі зв’язком, передачею даних і роботою частини безпілотних систем.

Але в такої системи є слабке місце. Щоб глушити Starlink, комплекс має випромінювати дуже потужний сигнал. Це робить його помітним для засобів радіоелектронної розвідки. Фактично установка сама видає своє місце розташування.

Саме так, за наявними даними, українські сили змогли виявити один із таких комплексів на Південному напрямку. 14 червня 2026 року спецпідрозділ СБУ разом із 422-м полком безпілотних систем ЗСУ знищили його за допомогою FPV-дронів..

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Окрема іронія цієї історії – роль Ілона Маска. Бізнесмен неодноразово робив заяви, які в Пекіні могли сприймати прихильно. Зокрема, він публічно говорив про свою симпатію до Китаю та називав Тайвань частиною КНР. Тож поки Маск намагається зберігати добрі відносини з Пекіном, китайські структури вивчають, як обмежити або нейтралізувати одну з його найважливіших технологій.

Що відомо про спільну розробку систем ППО та ПРО?

Окрім боротьби зі Starlink, документи розкривають плани створення спільної системи протиповітряної та протиракетної оборони. За п'ять місяців до зустрічі в Гуанчжоу, китайська військова делегація провела секретні переговори в Москві з виробником "Алмаз-Антей". 5 червня 2023 року сторони підписали "Робочий протокол", який стосується розробки системи для перехоплення американських гіперзвукових ракет.



Протокол між китайцями та "Алмаз-Антей"/ The Insider

Технічні вимоги до нової системи вражають. Дальність перехоплення балістичних цілей збільшено до 4000 кілометрів, максимальне бічне перевантаження цілі піднято до 25g, а висота перехоплення сягає 40 кілометрів, виходячи у ближній космос. Запланована система має перевершити все, що зараз є на озброєнні російської армії, включно з С-500 "Прометей".

Це святая святих – те, чим ні Росія, ні Радянський Союз ніколи не хотіли ділитися. Тепер Росія все ж готова це зробити,

– Павло Лузін з Saratoga Foundation.



Павел Созінов, керівник Алмаз-Антея / The Insider

Центральною угодою цього партнерства є обмін російського бойового досвіду на китайські технології. Китай має понад 160 типів баражуючих боєприпасів, але не має реального бойового досвіду. Росія ж надає статистику використання зброї в Україні. Натомість Пекін постачає мікросхеми, процесори, AI-модулі, лідари та твердотільні накопичувачі. Згідно з українськими розвідувальними документами, російський автономний дрон V2U вже працює на китайських компонентах.

Співпраця продовжує поглиблюватися. 10 грудня 2024 року близько вісімдесяти делегатів зібралися в Будинку Севастьянова в Єкатеринбурзі на Четвертий російсько-китайський форум з військово-технічного співробітництва. Захід проходив у режимі абсолютної секретності, де топчиновники узгоджували інтеграцію військових технологій. Наступний такий форум заплановано на кінець 2026 року в Санкт-Петербурзі.

Міжнародна спільнота починає усвідомлювати масштаби загрози. Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив виданню Der Spiegel, що висновки про значний обсяг китайської підтримки російських військових є вкрай тривожними. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час візиту до Пекіна у лютому 2026 року прямо тиснув на Сі Цзіньпіна щодо цього питання. У Вашингтоні колишній офіцер ЦРУ Ед Боган назвав ситуацію тривожним дзвінком, зазначивши, що адміністрація США та такі місіонери, як Маск, фундаментально не розуміють світ, у якому живуть.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як державний конкурент Starlink від Китаю планує охопити світ. Проєкт SpaceSail, також відомий як "Цяньфань", має на меті вивести тисячі супутників на низьку навколоземну орбіту. Станом на червень 2026 року угруповання подолало позначку у 200 апаратів.

Втрата доступу до Starlink змусила російські війська адаптувати свою тактику. Через удари ЗСУ по логістиці Росії та зміну тактики атак дронів, окупанти почали частіше використовувати розвідувальні безпілотники на більших висотах та супроводжувати ударні дрони перехоплювачами.