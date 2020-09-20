У Москві під посольством Білорусі 20 вересня відбувся мітинг на підтримку білоруських протестувальників. Втім російські правоохоронці затримали 8 людей, серед яких була популярна співачка Анжеліка Агурбаш.

Сімох затриманих доставили в органи внутрішніх справ для з'ясування обставин, повідомляє Nexta.live.

До слова Марш справедливості й жорстокість силовиків: головне про протести у Білорусі 20 вересня – відео

Там мітингувальників протримали кілька годин, а згодом відпустили. Щоправда, з усіх них взяли зобов'язання повернутися до правоохоронців 25 вересня, аби щодо них склали протоколи про порушення правил участі в мирних акціях.

Підтримати протестувальників прийшла співачка Анжеліка Агурбаш – заслужена артистка Білорусі, яка деякий час своєї кар'єри провела в Росії.

Поліцейські взялися затримувати співачку за буцімто нацистську символіку. Такою вони назвали біло-червоно-білий національний білоруський прапор. Анжеліка Агурбаш натомість запропонувала російській поліції підтримати протестувальників.