Вже понад місяць білоруси не припиняють акції протесту проти сфальсифікованих результатів виборів президента країни. Люди виходять на вулиці всупереч жорстким затриманням. 20 вересня у Мінську розпочався Марш справедливості. Крім цього, у столиці знову зафіксували колони військової техніки та десятки силовиків.

Про те, що відбувається протягом 43-го дня масових протестів у Білорусі, читайте у матеріалі 24 каналу.

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У Мінську розпочався Марш справедливості

20 вересня протестувальники планують зібратися біля стели "Мінськ - місто-герой". Потім підуть до будівлі Верховного суду. Учасники акції понесуть до суду плакати із написами "кандидати під народний трибунал". На них зображені силовики, які брали участь у жорстокому придушені протестів.

Потім мітингарі вирушать до резиденції Олександра Лукашенка, де вже зосереджені підрозділи МВС та бійці внутрішніх військ.

Дивіться відеотрансляцію Маршу справедливості у Мінську:

Військова техніка та колючий дріт у центрі Мінська

Зранку до площі Незалежності у центрі Мінська стягнули військову техніку та машини з колючим дротом. Крім цього, на даху палацу Незалежності помітили людей. Біля стели натягнули колючий дріт. Неподалік стоять водомети. Металевим огородженням також перекрили вхід до Олександрівського скверу, за ним розміщені Купаловський театр та адміністрація президента.

Біля скверу Дзержинського побачили близько 10 автобусів та вантажівок для перевезення людей, а також автозаки. Також люди у військовій формі перекрили Жовтневу площу. До журналістів, які були поряд, підійшли правоохоронці та попросили "триматись подалі від акцій в цілях власної безпеки".

У столиці Білорусі закрили кілька станцій метро.

Військова техніка у Мінську, відео:



Люди на даху палацу Незалежності / Фото TUT.by

Стелу у Мінську обгородили колючим дротом, відео:

Марія Колесникова передала білорусам звернення із СІЗО

Опозиціонерка заявила, що свобода вартує того, аби за неї боротись. Колесникова подякувала міжнародній та культурній спільноті за підтримку та солідарність.

"Я щаслива бути білорускою. Ви неймовірні! Я ні про що не жалію і вчинила б так само", – наголосила Колесникова.

Національну символіку розвішують по всій країні

У Мінську мешканці будинку повісили біло-червоно-білий прапор на волейбольній площадці. Також величезний національний стяг вивісили із багатоповерхівки у житловому комплексі "Маяк Мінська". У Барановичах прапор опинився на антені стільникового зв'язку.

Крім цього, у Мінську помітили чоловіка, який обрізав червоні й білі стрічки в одному з районів Мінська. Невідомий стверджував, що робить це, тому що "ненавидить нацистів".

Дивіться відео, як невідомий обрізає червоні й білі стрічки у Мінську:



Біло-червоно-білий стяг на багатоповерхівці у Мінську / Фото TUT.by

Що відбувається в інших містах Білорусі

У Бресті напередодні затримали активіста Дмитра Янковича, коли той був на роботі. Причину затримання силовики не повідомили. Зауважимо, активіста затримували раніше після маршу зі стометровим біло-червоно-білим прапором. Тоді суд визнав Янковича винним та оштрафував на 405 рублів.

напередодні затримали активіста Дмитра Янковича, коли той був на роботі. Причину затримання силовики не повідомили. Зауважимо, активіста затримували раніше після маршу зі стометровим біло-червоно-білим прапором. Тоді суд визнав Янковича винним та оштрафував на 405 рублів. У Барановичах центральна площа міста перекрита.

центральна площа міста перекрита. Біля Гомеля на кладовищі, де 40 днів тому поховали Олександра Вихора, зібралось близько 60 людей. Нагадаємо, силовики затримали хлопця 9 серпня, коли той їхав до дівчини, а 11 серпня Вихор помер. Рідні хлопця переконані, що над ним чинили дії, що призвели до смерті.



Люди зібрались біля могили Вихора під Гомелем / Фото TUT.by

Протести в Білорусі: що треба знати