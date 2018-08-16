Мотоцикліст та пасажир дивом вціліли після зіткнення з легковиком: вражаюче відео

Випадковий каскадерський трюк: мотоцикліст і його пасажир перелетіли через авто після того як з ним зіштовхнулися. Байкери дивом залишилися живі. Сталося це напередодні у Виноградові, що на Закарпатті.

З камер спостереження видно, що мотоцикл врізався у легковик, коли той повертав на бічну вулицю. Цікаво, що після удару мотоцикліста один із байкерів піднявся ніби нічого не сталось.

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"Мешканець Виноградова, якому 45 років керував автомобілем. Однак попередньо не надав перевагу у русі при здійсненні маневру повороту ліворуч зустрічному мотоциклу. На щастя обійшлось без тяжких тілесних ушкоджень. В одного є травма руки, в іншого травма гомілки", – зазначила працівник прес-служби ГУ Нацполіції у Закарпатській області Лідя Подолей.