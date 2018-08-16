Мотоциклист и пассажир чудом уцелели после столкновения с легковушкой: впечатляющее видео

Случайный каскадёрский трюк: мотоциклист и его пассажир перелетели через автомобиль после того как с ним столкнулись. Байкеры чудом остались живы. Произошло это накануне в Виноградове на Закарпатье.

На камерах наблюдения видно, что мотоцикл врезался в легковушку, когда та поворачивала на боковую улицу. Интересно, что после удара мотоциклиста один из байкеров поднялся будто ничего не произошло.

Читайте также: Американка влетела в АЗС устроив каскадерский трюк: зрелищное видео

" Управлял автомобилем 45-летний житель Виноградова. Он предварительно не предоставил преимущество в движении при совершении маневра поворота налево встречному мотоциклу. К счастью обошлось без тяжких телесных повреждений. У одного травма руки, у другого травма голени", – отметила работник пресс службы ГУ Нацполиции в Закарпатской области Лидя Подолей.