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НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Мотоциклист и пассажир чудом уцелели после столкновения с легковушкой: впечатляющее видео

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Случайный каскадёрский трюк: мотоциклист и его пассажир перелетели через автомобиль после того как с ним столкнулись. Байкеры чудом остались живы. Произошло это накануне в Виноградове на Закарпатье.

На камерах наблюдения видно, что мотоцикл врезался в легковушку, когда та поворачивала на боковую улицу. Интересно, что после удара мотоциклиста один из байкеров поднялся будто ничего не произошло.

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" Управлял автомобилем 45-летний житель Виноградова. Он предварительно не предоставил преимущество в движении при совершении маневра поворота налево встречному мотоциклу. К счастью обошлось без тяжких телесных повреждений. У одного травма руки, у другого травма голени", – отметила работник пресс службы ГУ Нацполиции в Закарпатской области Лидя Подолей.

 

Теги: Новости Украины Новости Закарпатья
Источник: 24 Канал
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