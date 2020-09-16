Нині Україна не може пропустити додаткову кількість хасидів, – МЗС
Заступник глави МЗС Євген Єнін заявив, що ниніша епідеміологічна ситуація не дозволяє владі України пропустити паломників-хасидів. Водночас влада гарантує безпеку тим паломникам, які вже прибули в Умань.
Зокрема нині Україна не може пропустити хасидів, які перебувають на кордоні з Білоруссю, розповів Євген Єнін в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.
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Ми постійно спільно з колегами з інших відомств проводимо роз'яснювальну роботу, і реакція, фактично, є доволі адекватною. Ми не фіксуємо значних порушень громадського порядку,
– заявив заступник глави МЗС.
Він підкреслив, що нині МЗС керується передовсім національними інтересами України й схваленими урядом нормативно-правовими актами.
Водночас дипломат запевнив, що влада повністю контролює ситуацію в Умані. Усе зроблено для того, аби гарантувати безпеку паломників, які прибули в Україну до запровадження заборони.
"Ми забезпечимо їх відповідним харчуванням, медичним обслуговуванням. Будуть зведені до мінімуму контакти з місцевим населенням, плануються додаткові тестування, щоб заспокоїти місцевих", – розповів Євген Єнін.
Коротко про паломництво в Умань і нинішню ситуацію:
- Щороку восени тисячі хасидів прибувають в Умань на традиційне святкування Рош га-Шана – єврейського нового року. Однак через пандемію коронавірусу уряд заборонив в'їзд іноземців на територію України до 29 вересня 2020 року.
- На такій забороні наполягала зокрема й влада Ізраїлю, яка боялася, що паломництво призведе до спалахів коронавірусу як в Україні, так і в самому Ізраїлі після повернення паломників.
- Після обіду 14 вересня понад тисяча хасидів спробували перейти через український кордон з Білоруссю. Білоруські прикордонники хасидів пропускають, проте в Україну їх не можуть пропустити на підставі рішення уряду.