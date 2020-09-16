Заступник глави МЗС Євген Єнін заявив, що ниніша епідеміологічна ситуація не дозволяє владі України пропустити паломників-хасидів. Водночас влада гарантує безпеку тим паломникам, які вже прибули в Умань.

Зокрема нині Україна не може пропустити хасидів, які перебувають на кордоні з Білоруссю, розповів Євген Єнін в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.

Цікаво Лукашенко доручив домовитись з Україною про "зелений коридор" для хасидів

Ми постійно спільно з колегами з інших відомств проводимо роз'яснювальну роботу, і реакція, фактично, є доволі адекватною. Ми не фіксуємо значних порушень громадського порядку,

– заявив заступник глави МЗС.

Він підкреслив, що нині МЗС керується передовсім національними інтересами України й схваленими урядом нормативно-правовими актами.

Водночас дипломат запевнив, що влада повністю контролює ситуацію в Умані. Усе зроблено для того, аби гарантувати безпеку паломників, які прибули в Україну до запровадження заборони.

"Ми забезпечимо їх відповідним харчуванням, медичним обслуговуванням. Будуть зведені до мінімуму контакти з місцевим населенням, плануються додаткові тестування, щоб заспокоїти місцевих", – розповів Євген Єнін.

Коротко про паломництво в Умань і нинішню ситуацію: