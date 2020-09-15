Лукашенко доручив домовитись з Україною про "зелений коридор" для хасидів
Президент Білорусі Олександр Лукашенко хоче домовитись з українською владою про "зелений коридор" для хасидів, що застрягли на білорусько-українському кордоні. Білорусь готова надати транспорт, щоб перевезти паломників.
Що пропонує Білорусь
Попри те, що в'їзд іноземцям в Україну заборонений, Лукашенко доручив підлеглим домовитись про "коридор". Про це повідомила прессекретарка Лукашенка Наталія Ейсмонт у телеграм.
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Білорусь готова виділити автобуси для перевезення хасидів до пунктів призначення. Транспорт може залишитись в Україні, аби відвезти паломників до аеропорту, коли ті їхатимуть додому.
Прессекретарка наголосила, що Білорусь організує процес максимально безпечно, аби це не вплинуло на ситуацію з коронавірусом.
Чому хасиди не можуть в'їхати в Україну
Кабмін заборонив в'їзд іноземцям до України з 26 серпня по 28 вересня. Тож міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав хасидів не провокувати ситуації на кордоні та поважати українське законодавство.
Щороку Умань приймала від 20 до 50 тисяч паломників-хасидів з усього світу. Аваков наголосив, що Україна з глибокою повагою ставиться до національних і релігійних традицій. Втім світова пандемія диктує інші правила. Першочергово треба дбати про безпеку й здоров'я громадян.
Хасиди на білорусько-українському кордоні: що відомо
- Попри заборону, хасиди все одно вирішили їхати до Умані, аби відсвяткувати єврейський Новий рік. Саме в Умані похований засновник їхньої релігії.
- Станом на 15 вересня близько 700 хасидів застрягли на кордоні з Білоруссю. Прикордонники роз'яснювали їм, що в'їхати в Україну наразі не можна, однак паломники наполягали на свому.
- Міністр закордонних справ Ізраїлю надіслав президенту Володимиру Зеленському листа, щоб пропустити хасидів в Україну.
- Наразі паломники залишаються на кордоні.