Президент Білорусі Олександр Лукашенко хоче домовитись з українською владою про "зелений коридор" для хасидів, що застрягли на білорусько-українському кордоні. Білорусь готова надати транспорт, щоб перевезти паломників.

Що пропонує Білорусь

Попри те, що в'їзд іноземцям в Україну заборонений, Лукашенко доручив підлеглим домовитись про "коридор". Про це повідомила прессекретарка Лукашенка Наталія Ейсмонт у телеграм.

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Білорусь готова виділити автобуси для перевезення хасидів до пунктів призначення. Транспорт може залишитись в Україні, аби відвезти паломників до аеропорту, коли ті їхатимуть додому.

Прессекретарка наголосила, що Білорусь організує процес максимально безпечно, аби це не вплинуло на ситуацію з коронавірусом.

Чому хасиди не можуть в'їхати в Україну

Кабмін заборонив в'їзд іноземцям до України з 26 серпня по 28 вересня. Тож міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав хасидів не провокувати ситуації на кордоні та поважати українське законодавство.

Щороку Умань приймала від 20 до 50 тисяч паломників-хасидів з усього світу. Аваков наголосив, що Україна з глибокою повагою ставиться до національних і релігійних традицій. Втім світова пандемія диктує інші правила. Першочергово треба дбати про безпеку й здоров'я громадян.

Хасиди на білорусько-українському кордоні: що відомо