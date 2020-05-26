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Може відповісти за козла: проти Богдана закликають відкрити справу

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Проти Богдана можуть почати провадження за випадок у зоопарку
Андрій Богдан у зоопарку / Скриншот з відео

Юристи ініціювали відкриття кримінального провадження проти ексголови Офісу Президента Андрія Богдана. Правників обурила поведінка Богдана у київському зоопарку, де він вдарив козла.

Богдану закидають жорстоке поводження з тваринами

Притягнути Богдана до відповідальності хочуть за жорстоке поводження з тваринами. Про це повідомив у своєму фейсбуці юрист Олексій Шевчук.

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Наразі ініціатори провадження чекають на реакцію поліції

Що відомо про скандал з Богданом у зоопарку

  • Андрія Богдана у столичному зоопарку помітив журналіст Роман Сухан.
  • На опублікованому відео помітно, що ексглава Офісу Президента тягнув козла за роги, висаджував тварині на спину собаку.
  • Також Богдан вдарив козла і назвав його "казліною дурною".
  • Користувачі соцмереж, зокрема активіст Андрій Дзиндзя, припустили, що Богдан був нетверезим.
  • Обурило людей і те, що усе дійство відбувалось на очах багатьох дітей.

Дивіться відео з зоопарку:

 
Автор: Ірина Пундор
Теги: Поліція Новини Києва Новини України Світ тварин Курйозні новини Скандал Андрій Богдан
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