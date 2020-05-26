Може відповісти за козла: проти Богдана закликають відкрити справу
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Юристи ініціювали відкриття кримінального провадження проти ексголови Офісу Президента Андрія Богдана. Правників обурила поведінка Богдана у київському зоопарку, де він вдарив козла.
Богдану закидають жорстоке поводження з тваринами
Притягнути Богдана до відповідальності хочуть за жорстоке поводження з тваринами. Про це повідомив у своєму фейсбуці юрист Олексій Шевчук.
Актуально Ексголову ОПУ Андрія Богдана помітили з якимись козлами: відео
Наразі ініціатори провадження чекають на реакцію поліції
Що відомо про скандал з Богданом у зоопарку
- Андрія Богдана у столичному зоопарку помітив журналіст Роман Сухан.
- На опублікованому відео помітно, що ексглава Офісу Президента тягнув козла за роги, висаджував тварині на спину собаку.
- Також Богдан вдарив козла і назвав його "казліною дурною".
- Користувачі соцмереж, зокрема активіст Андрій Дзиндзя, припустили, що Богдан був нетверезим.
- Обурило людей і те, що усе дійство відбувалось на очах багатьох дітей.
Дивіться відео з зоопарку:
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