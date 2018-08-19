"Можливість сказати "Дякую": волонтери просять допомоги у облаштуванні Стіни народної пам'яті

Тисячі загиблих українських героїв неоголошеної війни дивляться з фотографій зі стіни біля Михайлівського собору. Мова йде про народний проект, яким опікуються волонтери. Своєрідна експозиція героїзму та скорботи як нагадування про те, якою ціною ми виборюємо незалежність кожного дня вже п'ятий рік поспіль.

29 серпня у Києві урочисто відкриють Стіну народної пам'яті. Тільки от держава чомусь не допомагає облаштувати її, тому волонтери змушені просити допомоги, щоб встигнути до обраної дати.

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Герої, що навічно залишились у "зеленому" коридорі Іловайська, загиблі у пеклі битви за донецьке летовище та тисячі інших українських звитяжників, що віддали своє життя за українську незалежність. Усі вони зібрані на мурах Михайлівського золотоверхого у трагічну експозицію, яка, на жаль, постійно поповнюється. Нещодавно волонтери заповнили фотографіями загиблих шматок стіни, де раніше був напис: "Зниклі безвісти".

Павло Петренко з батальойну "Донбас". У цьому році довезли його частину на допоховання. Микола Гуменюк, 51-а бригада. Тут тепер їх квадратики,

– пояснив волонтер Павло Нетьосов.

Він займається пошуком загиблих українських воїнів із 2014 року і саме він та ще декілька однодумців ініціювали створення народної Стіни пам'яті. Її облаштували за кошти небайдужих та меценатів. Бо допомоги від держави за час існування цього пам'ятного місця – жодної. За словами Нетьосова, просили у КМДА зробити розетку – а це значна проблема: керівники районів розетками займаються, виявляється



Волонтер Павло Нетьосов

Не було і від держави жодної ініціативи щодо створення музею пам'яті полеглих українських воїнів. І поки ця народна Стіна пам'яті – єдине місце, куди можуть прийти рідні та побратими цих хлопців та дівчат.

Тут усі мої друзі, з якими разом були на війні, і хто, на жаль, не повернувся. Ця Стіна – можливість сказати їм: "Дякую". Або й просто прийти в гості, помовчати,

– розповів учасник бойових дій, засновник Pizza Veterano Леонід Остальцев.

29 серпня – день, коли вшановують загиблих бійців в "Іловайській трагедії". Волонтери та небайдужі українці вже не перший рік просять владу зробити цей день офіційним днем вшанування полеглих українських воїнів.



Учасник бойових дій, засновник Pizza Veterano Леонід Остальцев

Проте поки що від можновладців жодної реакції. У 2018 запланований наймасштабніший захід біля народної Стіни пам'яті.

Ми ніколи не забудемо і ніколи не пробачимо. Кожне наступне покоління, кожна нова генерація будуть докладати зусиль, щоб те, за що наш народ почав боротись ще з Майдану, з Революції гідності, здійснилось,

– підкреслив учасник бойових дій, Герой України Ігор Гордейчук.

До 29 серпня волонтери планують відкрити чотири секції стіни пам'яті, де розмістять ще півтори тисячі імен полеглих солдатів. За роки окупації наша держава втратила 3885 військових.

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Якщо задумане вдасться втілити, тоді тут будуть імена усіх загиблих за роки україно-російської війни. Тож організатори просять долучатись та допомагати усіх небайдужих.