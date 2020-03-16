МВФ готовий надати 1 трильйон доларів країнам, що постраждали від коронавірусу
Міжнародний валютний фонд готовий мобілізувати 1 трильйон доларів для допомоги країнам, охопленим Сovid-19. Гроші, передусім, надійдуть країнам, що розвиваються та країнам-членам із низькими доходами під нульову ставку.
Наразі у Міжнародному валютному фонді укладено близько 40 угод на загальну суму близько 200 мільярдів доларів. Про це повідомила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва. Ще 20 країн проявили зацікавлення у кредитних ресурсах, ці запити – на розгляді.
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Ще 50 мільярдів доларів МВФ може надати країнам, що розвиваються і які постраждали від спалаху коронавірусу. До цих країн належить і Україна. До 10 мільярдів в американській валюті можуть отримати країни-члени із низькими доходами під нульову ставку.
Коронавірус у світі:
- Станом на 16 березня у світі зареєстровано понад 174 тисячі випадків зараження коронавірусом.
- Найбільше інфікованих – у Китаї та Італії.
- У десятку найбільш вражених Covid-19 також входять Іран, Південна Корея, Іспанія. Німеччина, Франція, США, Швейцарія та Норвегія.
- Аби обмежити поширення інфекції, низка країн вже ввела ряд обмежувальних заходів – перекрила кордони, зупинила авіасполучення та оголосила режим надзвичайного стану.
- В Україні зареєстровано 5 випадків захворювання коронавірусом: чотири – у Чернівецькій області, один – у Житомирській. Жінка з Житомирщини померла.