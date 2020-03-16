МВФ готовий надати 1 трильйон доларів країнам, що постраждали від коронавірусу

Міжнародний валютний фонд готовий мобілізувати 1 трильйон доларів для допомоги країнам, охопленим Сovid-19. Гроші, передусім, надійдуть країнам, що розвиваються та країнам-членам із низькими доходами під нульову ставку.

Наразі у Міжнародному валютному фонді укладено близько 40 угод на загальну суму близько 200 мільярдів доларів. Про це повідомила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва. Ще 20 країн проявили зацікавлення у кредитних ресурсах, ці запити – на розгляді.

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Ще 50 мільярдів доларів МВФ може надати країнам, що розвиваються і які постраждали від спалаху коронавірусу. До цих країн належить і Україна. До 10 мільярдів в американській валюті можуть отримати країни-члени із низькими доходами під нульову ставку.

Коронавірус у світі:

Станом на 16 березня у світі зареєстровано понад 174 тисячі випадків зараження коронавірусом.

Найбільше інфікованих – у Китаї та Італії .

та . У десятку найбільш вражених Covid-19 також входять Іран , Південна Корея , Іспанія . Німеччина , Франція , США , Швейцарія та Норвегія .

, , . , , , та . Аби обмежити поширення інфекції, низка країн вже ввела ряд обмежувальних заходів – перекрила кордони, зупинила авіасполучення та оголосила режим надзвичайного стану.

В Україні зареєстровано 5 випадків захворювання коронавірусом: чотири – у Чернівецькій області, один – у Житомирській. Жінка з Житомирщини померла.

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Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу