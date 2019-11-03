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      МВФ и Украина: история непростых отношений

      387
      Почему Украина должна прекратить практику займов
      Почему Украина должна прекратить практику займов / ua.news

      История взаимоотношения Украины и Международного валютного фонда началась в 1992 году, когда Украина стала членом фонда. Первый займ был произведен в 1994-1995 годах, на сумму 700 млн долларов на поддержку платежного баланса страны.

      За следующие 25 лет было заключено 10 кредитных соглашений. Два из них предусматривали применение механизма расширенного финансирования, а остальные восемь – механизм stand-by – "наготове". По этим соглашениям Украина могла получить почти 5,15 млрд SDR (Special Drawing Rights – "специальные права заимствования", СДР, валюта заимствования на основе "корзины" главных валют), однако получила меньше половины – лишь 21,9 млрд SDR (более 31,5 млрд долларов).

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      Только по одному кредитному соглашению, заключенному в мае 1996 года, Украина полностью "выбрала" выделенные МВФ деньги – почти 600 млн SDR.

      Плотные взаимоотношения Украины с МВФ продолжались вплоть до 2010 года. При власти Януковича страна вобрала в себя наименьшее количество займов МВФ – около четверти от обещанных 15 млрд долларов. Причиной тому было невыполнение Украиной своих обязательств, а именно речь шла рыночных ценах на газ для населения.

      Тогда правительство Азарова не растерялось и пошло за помощью к "восточному партнеру". В декабре 2013 года, когда в Киеве уже начался Майдан, Янукович в Москве подписывал соглашение о 15-миллиардном займе у России.

      После побега Януковича, аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, Украина вновь просит финансовую помощь у МВФ. В 2014-2015 годы МВФ становиться крупнейшим кредитором Украины. Несмотря на это, экономика Украины быстро падает, и в марте 2015 года была согласована новая программа на рекордную сумму в 12,348 млрд SDR.

      Сейчас, с приходом к власти Владимира Зеленского, ситуация зависимости от траншей нисколько не поменялась, а премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал новые соглашения с МВФ. На данный момент, по подсчетам НБУ, в 2019-2020 годах мы должны выплатить с процентами 17 млрд долларов.

      Отношение украинцев к МВФ

      Несмотря на неразлучные отношения каждой украинской власти с МВФ, украинский народ абсолютно не испытывает сантиментов по отношению к фонду. Так, по результатам проведенным фондом "Демократические инициативы" и Киевским международным институтом социологии (КМИС) опроса, более половины (53,3 %) украинцев считают негативным влияние МВФ на Украину. Еще больше (74,5 %) считают негативным влияние России.

      Таким образом, в Украине прослеживается огромный запрос населения на поддержание реальной независимости страны и отсутствие внешнего управления. Для этого, естественно, Украина должна прекратить практику займов, которые устанавливают абсолютно неприличные долговые обязательства, а приоритет национальных интересов должен стать основным курсом в решении вопросов международной политики.

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      Автор: Катерина Одарченко
      Теги: Новини України Новини політики Публікації МВФ
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