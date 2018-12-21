МВФ перерахував Україні транш на 1,4 мільярда доларів, — Нацбанк

Міжнародний валютний фонд перерахував Україні перший транш в рамках нової кредитної програми stand-by у розмірі 1,4 мільярда доларів.

Про це повідомили у прес-службі Національного банку України.

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Відомо, що кошти уже зараховано до міжнародних валютних резервів.

Завдяки надходженню на суму 1 мільярд спеціальних прав запозичень (близько 1,4 мільярада доларів США) від Фонду міжнародні резерви України зросли до 20,1 мільярдів доларів США станом на 21 грудня 2018 року,

— повідомляють у НБУ.

Крім того, завдяки перерахуванню траншу МВФ обсяг міжнародних валютних резервів України досяг максимальнгого за останні 5 років значення — 20,1 мільярда доларів. Востаннє такий рівень міжнародних резервів був зафіксований у січні 2014 року.

Нагадаємо, що Рада Міжнародного валютного фонду погодила нову 14-місячну кредитну програму stand-by для України. Крім того, міністерка фінансів України Оксана Маркарова заявила, що у Міжнародному валютному фонді очікують, що Україна буде дотримуватися своїх зобов’язань щодо доведення цін на газ для населення до ринкового рівня, а також Україна має відмовитися від запровадження другого рівня пенсійного забезпечення (накопичувальних пенсій) у 2019 році.